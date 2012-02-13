В легких Уитни Хьюстон обнаружена вода

Вскрытие тела американской певицы и актрисы Уитни Хьюстон завершено. В ее легких была обнаружена вода, сообщает NEWSru.

Данный факт свидетельствует в пользу первоначально выдвинутой версии, что У.Хьюстон захлебнулась, заснув или потеряв сознание, в наполненной ванне. У человека, погруженного в воду после смерти, вода в легкие не поступает. Об этом сообщило интернет-издание TMZ со ссылкой на собственные источники в полиции лос-анджелесского района Беверли-Хиллз.

Патологоанатомы, проводившие вскрытие, определяют объем воды в легких певицы. Данный показатель может оказаться решающим при выявлении точной причины гибели, отмечает ИТАР-ТАСС.

В то же время следователи пока не берутся давать окончательное заключение, умерла ли У.Хьюстон до или после погружения в воду, сообщает TMZ.

Специалисты дожидаются результатов токсикологической экспертизы, чтобы точнее определить точную причину смерти певицы. Обычно токсикологам требуется четыре-шесть недель на подготовку подробного отчета. До этого момента результаты вскрытия обнародованы не будут.

Делать определенные выводы о причинах гибели 48-летней У.Хьюстон пока преждевременно. Полиция, однако, установила, что перед смертью она употребляла спиртное.

Кроме того, в ее номере в гостинице Beverly Hilton были найдены шесть баночек с антидепрессантом Xanax. В сочетании с алкоголем этот препарат может оказать седативное воздействие, например, погрузить человека в сон или заставить потерять сознание.