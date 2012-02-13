14 февраля – день сердечных приступов

Кардиологи ожидают, что 14 февраля у них резко вырастет число пациентов с жалобами на боли в сердце. В этот день во многих странах мира отмечается День Святого Валентина, и люди, которым не повезло в любви, находятся на пике страданий из-за «разбитого сердца».

Кардиологи из Университета Лойолы объяснили, что такое состояние называется кардиомиопатией. Всплеск адреналина и других гормонов стресса в эмоциональные моменты (которым, в том числе, является день влюбленных), приводит к сужению артерий, снабжающих сердце кровью. Врачи пришли к выводу, что синдром «разбитого сердца» исчезает без лечения через несколько недель.

Симптомы кардиомопатии схожи с симптомами сердечного приступа, поэтому 14 февраля многие люди, переживающие несчастную любовь, обращаются к врачам за помощью.

likar.info