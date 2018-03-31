Почему возникает лунатизм

Как пра­ви­ло, лу­на­тизм обу­с­лов­лен на­следст­вен­ностью. Если отец или мать бро­дят во сне, их де­ти в 60% слу­ча­ев так­же бу­дут лу­на­ти­ка­ми. Раз­ви­тию это­го за­бо­ле­ва­ния спо­собст­ву­ют пси­хи­чес­кие на­груз­ки. Лу­на­тизм сам по се­бе не опа­сен, но сле­ду­ет пе­ре­крыть ре­бен­ку до­ступ к лест­ни­цам, за­пе­реть две­ри и ок­на, что­бы он не трав­ми­ро­вал­ся. Осо­бен­но опас­ны стек­лян­ные две­ри.

Ка­ко­вы симп­то­мы это­го стран­но­го за­бо­ле­ва­ния? •ре­бе­нок вста­ет ночью;

•хо­дит ту­да-сю­да ночью и при этом у не­го от­кры­ты гла­за;

•пе­ре­став­ля­ет пред­ме­ты;

•вы по­лу­ча­е­те бес­смыс­лен­ные от­ве­ты, если пы­та­е­тесь за­го­во­рить с ре­бен­ком;

•на­ут­ро ма­лыш ни­че­го не пом­нит.

Не­мно­го ме­ди­ци­ны

У лу­на­ти­ков на­ру­шен сон. У них пе­ре­ход сна из од­ной фа­зы в дру­гую про­ис­хо­дит не плав­но, а рез­ко - от глу­бо­ко­го сна, так на­зы­ва­емую, фа­зу быст­ро­го сна, для ко­то­рой ха­рак­тер­ны быст­рые дви­же­ния глаз и боль­шое ко­ли­чест­во сно­ви­де­ний.

При рез­кой сме­не фаз мозг ис­пы­ты­ва­ет опре­де­лен­ные пе­ре­груз­ки. В нор­ме во сне ре­бе­нок ви­дит сце­ны, на­пол­нен­ные дейст­ви­я­ми, и в то же вре­мя центр дви­же­ний в моз­ге дол­жен бло­ки­ро­вать­ся.

У лу­на­ти­ков эта бло­ки­ров­ка от­клю­ча­ет­ся и нер­ные сиг­на­лы по­сту­па­ют в мыш­цы. Имен­но всвя­зи этим ре­бе­нок во сне дви­га­ет­ся.

Вли­я­ние лу­ны

При­сту­пы лу­на­тиз­ма очень час­то на­сту­па­ют ис­клю­чи­тель­но в пе­ри­од пол­но­лу­ния. На­уке не­из­вест­но, ка­ким об­ра­зом лу­на вли­я­ет на ре­жим сна.

До­ступ лун­но­го све­та в ком­на­ту зна­че­ния не име­ет, ско­рее все­го, на сон вли­я­ет из­ме­не­ние маг­нит­но­го по­ля. Уче­ным уда­лось уста­но­вить, что ма­гнит­ные по­ля вли­я­ют на че­ло­ве­чес­кий сон.

На­сто­я­щая про­бле­ма с деть­ми

Око­ло 30% всех де­тей вре­мя от вре­ме­ни стра­даю лу­на­тиз­мом. Это за­бо­ле­ва­ние на­чи­на­ет про­яв­лять­ся обыч­но в воз­рас­те 3-4 лет, но до 14 лет, как пра­ви­ло, про­хо­дит. Лишь 1% лю­дей, ко­то­рые хо­ди­ли во сне в дет­ст­ве, про­дол­жа­ют де­лать это и во взрос­лом воз­рас­те.

Как по­мочь ре­бен­ку?

Та­кие тра­вы как ме­лис­са, вал­ери­а­на и ла­ван­да ста­би­ли­зи­ру­ют ритм сна. При­го­товь­те ре­бен­ку успо­ка­ива­ю­щий чай: сме­шай­те по чай­ной лож­ке каж­до­го рас­те­ния в боль­шой чаш­ке и за­лей­те 500 мл ки­пят­ка. Дай­те ми­ну 10 на­сто­ять­ся, пос­ле че­го про­це­ди­те. За час до сна на­по­и­те чаем ре­бен­ка. И по­за­боть­тесь о том, что­бы пе­ред сном ма­лыш по­се­тил туа­лет и не вста­вал по нуж­де ночью.

Хмель так­же успо­ка­ива­ет и пре­пят­ст­ву­ет воз­ник­но­ве­нию снов, вы­зы­ва­ю­щих лу­на­тизм. На­бей­те не­боль­шую на­во­лоч­ку или ме­шо­чек шиш­ка­ми хме­ля и за­шей­те.

Этот ме­шо­чек нуж­но класть ре­бен­ку под по­душ­ку, что­бы он из­да­вал усп­ока­ива­ю­щий за­пах. Ме­нять со­дер­жи­мое нуж­но каж­дые 3 не­де­ли.

Успо­ка­ива­ю­щие за­па­хи спо­собст­ву­ют нор­маль­но­му сну. Мож­но ис­поль­зо­вать аро­ма­ти­чес­кие мас­ла ге­ра­ни, ро­маш­ки, ме­лис­сы, сан­да­ло­во­го де­ре­ва или иланг-илан­га. Сле­ду­ет ли­бо рас­пы­лить эти мас­ла, 5-8 ка­пель, в дет­ской, ли­бо ис­поль­зо­вать аро­ма­лам­пу или аро­ма­ка­мень.

Если вы уви­ди­те, что ваш ре­бе­нок хо­дит во сне, ос­то­рож­но возь­ми­те его за ру­ку и отве­ди­те об­рат­но в кро­вать. А в ка­чест­ве про­фи­лак­ти­ки сле­дуй­те со­ве­там, пе­ре­чис­лен­ным ни­же:

•всег­да за­кан­чи­вай­те день раз­го­во­ром с ре­бен­ком, об­суж­дая с ним важ­ней­шие со­бы­тия про­шед­ше­го дня;

•по­хва­ли­те его за то, что вам в его по­ступ­ках или по­ве­де­нии в осо­бен­нос­ти по­нра­ви­лось;

•если вы ссо­ри­лись днем, об­су­ди­те это спо­кой­но;

•пе­ред сном спой­те пе­сен­ку, про­чти­те сказ­ку или по­мо­ли­тесь.

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