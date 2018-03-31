Почему возникает лунатизм
Как правило, лунатизм обусловлен наследственностью. Развитию этого заболевания способствуют психические нагрузки...
Как правило, лунатизм обусловлен наследственностью. Если отец или мать бродят во сне, их дети в 60% случаев также будут лунатиками. Развитию этого заболевания способствуют психические нагрузки.Лунатизм сам по себе не опасен, но следует перекрыть ребенку доступ к лестницам, запереть двери и окна, чтобы он не травмировался. Особенно опасны стеклянные двери.
Каковы симптомы этого странного заболевания?•ребенок встает ночью;
•ходит туда-сюда ночью и при этом у него открыты глаза;
•переставляет предметы;
•вы получаете бессмысленные ответы, если пытаетесь заговорить с ребенком;
•наутро малыш ничего не помнит.
Немного медицины
У лунатиков нарушен сон. У них переход сна из одной фазы в другую происходит не плавно, а резко - от глубокого сна, так называемую, фазу быстрого сна, для которой характерны быстрые движения глаз и большое количество сновидений.
При резкой смене фаз мозг испытывает определенные перегрузки. В норме во сне ребенок видит сцены, наполненные действиями, и в то же время центр движений в мозге должен блокироваться.
У лунатиков эта блокировка отключается и нерные сигналы поступают в мышцы. Именно всвязи этим ребенок во сне двигается.
Влияние луны
Приступы лунатизма очень часто наступают исключительно в период полнолуния. Науке неизвестно, каким образом луна влияет на режим сна.
Доступ лунного света в комнату значения не имеет, скорее всего, на сон влияет изменение магнитного поля. Ученым удалось установить, что магнитные поля влияют на человеческий сон.
Настоящая проблема с детьми
Около 30% всех детей время от времени страдаю лунатизмом. Это заболевание начинает проявляться обычно в возрасте 3-4 лет, но до 14 лет, как правило, проходит. Лишь 1% людей, которые ходили во сне в детстве, продолжают делать это и во взрослом возрасте.
Как помочь ребенку?
Такие травы как мелисса, валериана и лаванда стабилизируют ритм сна. Приготовьте ребенку успокаивающий чай: смешайте по чайной ложке каждого растения в большой чашке и залейте 500 мл кипятка. Дайте мину 10 настояться, после чего процедите. За час до сна напоите чаем ребенка. И позаботьтесь о том, чтобы перед сном малыш посетил туалет и не вставал по нужде ночью.
Хмель также успокаивает и препятствует возникновению снов, вызывающих лунатизм. Набейте небольшую наволочку или мешочек шишками хмеля и зашейте.
Этот мешочек нужно класть ребенку под подушку, чтобы он издавал успокаивающий запах. Менять содержимое нужно каждые 3 недели.
Успокаивающие запахи способствуют нормальному сну. Можно использовать ароматические масла герани, ромашки, мелиссы, сандалового дерева или иланг-иланга. Следует либо распылить эти масла, 5-8 капель, в детской, либо использовать аромалампу или аромакамень.
Если вы увидите, что ваш ребенок ходит во сне, осторожно возьмите его за руку и отведите обратно в кровать. А в качестве профилактики следуйте советам, перечисленным ниже:
•всегда заканчивайте день разговором с ребенком, обсуждая с ним важнейшие события прошедшего дня;
•похвалите его за то, что вам в его поступках или поведении в особенности понравилось;
•если вы ссорились днем, обсудите это спокойно;
•перед сном спойте песенку, прочтите сказку или помолитесь.