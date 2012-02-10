Мужчинам невыносимо жить с тещей

Мужчины, которые живут в одном доме с тещей, чаще страдают от тревожных состояний, проблем с сердцем и сосудами, потенцией, заявили ученые из США.

Специалисты из Мичиганского института морфологии человека провели исследование с участием 1 тысяча мужчин, за которыми наблюдали до и после их вступления в брак. Выяснилось, что у 70% участников эксперимента после свадьбы жизненные показатели улучшились, а у 30% резко ухудшились. Этих мужчин объединяло одно обстоятельство - все они после свадьбы стали жить в одном доме с мамой жены.

Однако исследователи опровергли предположение, что на здоровье мужчин сказались плохие отношения с тещей. Ученые считают, что мужской организм генетически запрограммирован не переносить маму жены. Они назвали это состояние "синдром тещи".

newsland.ru