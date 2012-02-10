Что пощадит ваши больные нервы?

Ученые из США пришли к выводу, что омега-3 жирные кислоты (рыбий жир) могут быть использованы для профилактики психических заболеваний.

Во время исследования ученые из института медицинских исследований Файнштейна работали с подростками и молодыми людьми из группы риска психических заболеваний. После приема курса омега-3 жирных кислот у большинства из 300 испытуемых отмечено улучшение состояния.

Омега-3 может оказаться альтернативой лекарствам и терапиям для профилактики и лечения психиатрических заболеваний. Авторы работы отмечают, что это исследование поможет найти способ профилактики еще до ухудшения симптомов.

Ранее сообщалось, что ежедневный прием рыбьего жира может спасать жизни десятков тысяч людей с сердечной недостаточностью каждый год, считают исследователи из Имперского колледжа и больницы Бромптон в Лондоне. Они полагают, что люди с ослабленным сердцем, регулярно принимающие рыбий жир, реже умирают.

pronowosti.ru