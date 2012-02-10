Колбаса - это смерть

По данным исследований, употребление в пищу 50 г колбасы в сутки повышает риск развития рака поджелудочной железы на 20 процентов, сообщает служба dailymail.

Исследователи обнаружили, что даже относительно небольшое количество обработанного мяса увеличивает риск этого опасного заболевания.

Рак поджелудочной железы называют «тихим убийцей», потому что часто нет никаких симптомов на ранних стадиях. Даже если они появляются, то часто не являются связанными с этим заболеванием.

Они могут включать в себя: боль, потерю аппетита и потерю веса.

К времени установления диагноза часто бывает слишком поздно, и по этой причине данный тип является одним из самых опасных видов рака. Только 3 процента пациентов проживают более пяти лет.

Мало что известно о причинах болезни - они могут быть разные: курение, злоупотребление алкоголем и избыточный вес.

В настоящее время ученые в Швеции сообщают, что употребление всего 50 граммов обработанного мяса в день увеличивает риск рака поджелудочной железы на 19 процентов.

50 г это всего несколько ломтиков ветчины или колбасы, 1 хот-дог или 1 сосиска. Съедание 100 г в день – например, небольшой гамбургер – увеличивает риск на 38 процентов, в то время как 150 г в день повышает риск на 57 процентов.

Употребление в пищу красного мяса, например, жареного стейка, увеличивает опасность возникновение рака у мужчин, но не у женщин.

Риск заболевания, связанного с поеданием мяса намного ниже, чем от курения, которое увеличивает риск развития рака поджелудочной железы на 74 процентов.

В исследовании, опубликованном в British Journal of Cancer, проанализировали результаты 11 различных исследований с участием более 6000 пациентов с раком поджелудочной железы.

Существует также достаточно доказательств того, что красное и обработанное мясо может привести к раку толстой кишки. По этой причине были разработаны рекомендации, чтобы ограничить их потребление до 500 г мяса в неделю.

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