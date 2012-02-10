Чем полезна хурма?

Хурма содержит в 2 раза больше пищевых волокон и полезных микроэлементов, чем яблоки. В ней также много антиоксидантов. Плоды хурмы содержат большое количество воды, золу, белки, углеводы, органические кислоты, дубильные вещества. Этот фрукт также богат калием, кальцием, магнием, фосфором и железом, а также витаминами А, С и P.

Хурма является диетическим продуктом, показанным при расстройстве пищеварения благодаря наличию пектина. Она используется в народной медицине при желудочных заболеваниях.

Большое содержание сахаров, в основном глюкозы и фруктозы, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, питает сердечную мышцу и при этом уровень глюкозы в крови не достигает пика. Однако не следует употреблять хурму при диабете.

Содержащийся в хурме магний снижает вероятность образования камней в почках, а витамин А защищает от рака. Витамины С и P уменьшают хрупкость сосудов.

Хурма обладает мочегонным действием и тонизирующими свойствами. Успокаивает нервную систему, повышает работоспособность. Обладает бактерицидным действием в отношении кишечной и сенной палочки, золотистого стафилококка.

При простуде и кашле полезно полоскать горло соком одного спелого плода хурмы, смешанным с 3,5 ст. ложки теплой воды.

Хурму можно использовать и в косметических целях. Маска из мякоти хурмы и яичного желтка помогает при расширенных порах и склонности к угрям.

В общем, хурма – везде хороша! Главное – уметь правильно выбрать фрукт, чтобы не разочароваться его терпким вкусом. Выбирать нужно полностью созревшие плоды, тогда их мякоть будет по-настоящему сочной и вкусной.

Хранить хурму нужно очень бережно, стараясь не повредить оболочку. Лучше всего хранить ее в замороженном виде. Кстати, заморозка – один из способов избавиться от терпкости плодов. Еще один из способов – поместить фрукты в теплую воду на 12 часов.

Итак, хурма полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает пищеварение и содержит множество микроэлементов. Съедая по 1-2 плода хурмы в день, мы не только получаем удовольствие, но и дополняем наше питание полезными веществами.

shkolazhizni.ru