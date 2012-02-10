Причина бесплодия – дефицит витамина D
10:03, 10 февраля 2012Зарубежные новости
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Есть в жирной морской рыбе…
Дефицит витамина D может стать причиной мужского и женского бесплодия, выяснили ученые из Австрии.
Проведя серию исследований, специалисты пришли к выводу, что витамин D связан с производством гормонов в организме женщин и мужчин. От концентрации тестостерона в крови мужчины зависит процесс созревания сперматозоидов. В женском организме дефицит витамина D приводит к увеличению уровня тестостерона, то есть, возрастает риск бесплодия.
Также известно, что нехватка витамина D повышает вероятность развития сахарного диабета и приводит к остеопорозу – заболеванию, которое связанно с истончением костной ткани.
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