Причина бесплодия – дефицит витамина D

Дефицит витамина D может стать причиной мужского и женского бесплодия, выяснили ученые из Австрии.

Проведя серию исследований, специалисты пришли к выводу, что витамин D связан с производством гормонов в организме женщин и мужчин. От концентрации тестостерона в крови мужчины зависит процесс созревания сперматозоидов. В женском организме дефицит витамина D приводит к увеличению уровня тестостерона, то есть, возрастает риск бесплодия.

Также известно, что нехватка витамина D повышает вероятность развития сахарного диабета и приводит к остеопорозу – заболеванию, которое связанно с истончением костной ткани.

likar.info