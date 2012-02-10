Число жертв наводнений в Мозамбике достигло 40 человек. Не менее 120 тыс. жителей этой южноафриканской страны пострадали от последствий разгула стихии, вызванных мощными циклонами.

Как передает ИТАР-ТАСС, данные оглашены на заседании совета министров республики, целиком посвященном обсуждению последствий стихийного бедствия. Ранее сообщалось, что жертвами циклонов "Данду" и "Фунзу", пронесшихся в январе над территорией африканского государства, стали три десятка мозамбикцев.

Как подчеркнул на брифинге, проведенном в Мапуту по итогам заседания, официальный представитель правительства Алберту НКУТУМУЛА, угроза новых стихийных бедствий пока не миновала. Он сослался на прогнозы синоптиков, которые предсказывают в ближайшие дни "несколько более интенсивные, чем обычно, дожди на всей национальной территории".

Удары стихии дорого обошлись Мозамбику. Полностью или частично разрушены тысячи жилищ. Согласно замерам метеорологов, во время прохождения циклонов по территории Мозамбика скорость ветра порой превышала 200 км в час. В результате на четыре дня оказалась перерезана главная общенациональная автомагистраль EN1, связывающая юг страны, где расположена столица, с центральными и северными районами. В провинции Мапуту на одном из участков потоки воды размыли шоссе, образовав внушительный кратер диаметром в полсотни метров.

Правительство Мозамбика призвало Всемирную продовольственную программу ООН оказать стране срочную помощь. По оценке властей Мапуту, продукты питания требуются, по меньшей мере, 80 тыс. пострадавшим.