Комиссар ЕС призывает усилить безопасность медпрепаратов

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и политики защиты прав потребителей Джон ДАЛЛИ призывает немедленно принять меры по усилению безопасности медицинских препаратов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Дж.ДАЛЛИ заявил сегодня на брифинге.

Комиссар, в частности, отметил, что обеспокоен потенциальным влиянием на здоровье десятков тысяч женщин в Европе и в других частях света, воспользовавшихся силиконовыми имплантантами груди французской компании PIP, которые, как стало известно в конце прошлого года, были изготовлены из технического силикона, что, по мнению специалистов, может способствовать развитию рака груди.

“Я попросил научный комитет ЕС после представления ими своего предварительного заключения на прошлой неделе провести детальное расследование, чтобы подготовить пособие относительно потенциального влияния на здоровье имплантантов PIP. Однако нам также нужно посмотреть на сектор медицинских препаратов в целом”, - заявил Дж.ДАЛЛИ.

По его словам, еще до лета он планирует представить проект изменений в Директиву ЕС относительно медицинских препаратов, в котором предусмотреть лучший уровень обеспечения их безопасности для здоровья людей.

Вместе с тем, комиссар отметил, что до одобрения и введения нового законодательства страны - члены ЕС должны принять дополнительные меры для усиления безопасности медицинских препаратов.

“Поэтому я сегодня снова направил письма министрам по вопросам здравоохранения всех 27 стран-членов, очертив план необходимых действий, которые мы (страны-члены и Комиссия) можем вместе реализовать на базе существующего законодательства в течение следующих 12 месяцев. Есть несколько мер, которые, я верю, нужно осуществить, лучше раньше, чем позже”, - сказал Дж.ДАЛЛИ.

Среди таких мер – обеспечение выполнения существующих требований к компаниям и организациям, которые принимают участие в предпродажной оценке медицинских препаратов; проведение дополнительных проверок на заводах-производителях, в том числе необъявленных проверок; усиление надзора за рынком медицинских препаратов; улучшение системы предупреждения об инцидентах, связанных с теми или другими медицинскими препаратами.

“Я попросил моих коллег в странах-членах о персональном обязательстве в реализации этих действий как приоритетных”, - подчеркнул комиссар ЕС.