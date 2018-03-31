Что любит наше сердце?

Хочешь, чтобы сердце было здоровым и работало исправно. Не ленись укреплять сердечную мышцу.

Узнай, как укрепить сердце.

Что хорошо влияет на сердце

1. Правильный рацион. Сердце любит витамины группы В, которые улучшают жировой обмен. Их много в зерновых, мясе и субпродуктах. А также витамины С (цитрусовые, ягоды) и Р (помидоры, гречка, капуста), укрепляющие сосуды. Кроме того, сердцу постоянно нужен йод – много в морепродуктах.

2. Движение. Сердечную мышцу укрепляют регулярные занятия спортом. Например, бег, плавание, йога, а также пешие прогулки на свежем воздухе.

3. Стабильность. Прежде всего в эмоциях – от стрессов сердце изнашивается вдвое быстрее. Важно не расстраиваться по мелочам и учиться «делать из лимона лимонад».

4. Здоровый сон и отдых. Хроническая усталость и постоянное недосыпание вредит сердечно-сосудистой системе. Поэтому старайся спать не менее 8 часов в сутки, соблюдать режим питания (не пропускать обед в пользу накопившейся работы) и отдыхать минимум 1,5 часа после трудового дня перед тем, как приступить к домашним делам.

5. Завтрак. По словам экспертов, люди, которые не привыкли завтракать, значительно больше подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Отказ от завтрака меняет обмен веществ – и организм начинает запасать жир. Как правило, организм склонен добирать недополученные утром калории, притом с избытком, за счет вредной калорийной и жирной пищи.

Эксперты рекомендуют не отказываться от завтрака. И обязательно съедать утром грейпфрут – он помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови.

Что вредит сердцу

Лишний вес. Создает дополнительную нагрузку на сердце. Инфаркт у полных людей случается в 4 раза чаще, независимо от возраста.

Курение. Выкуренная сигарета сужает артерии, повышает число сердечных сокращений и сжигает витамин С. Кроме того, никотин способствует образованию тромбов.

Алкоголь. Вызывает резкое расширение, а затем сужение сосудов, что изнашивает сердце.

Еда с холестерином. Как правило, это полуфабрикаты, фастфуд и жирные продукты животного происхождения. Избыток холестерина откладывается в сосудах, препятствуя нормальному току крови.

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