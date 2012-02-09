Хлеб - самый опасный для сердца продукт

Хлеб возглавил список продуктов, наиболее опасных для здоровья сердца. Врагами сердца названы также колбасы, пицца, макаронные и хлебобулочные изделия, пища быстрого приготовления, сыры, картофельные чипсы, попкорн, некоторые мясные изделия.

Этот список составили эксперты из Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Виновны в болезнях сердца и сосудов не сами продукты, а содержащаяся в них соль, подчеркивают специалисты. Соль провоцирует развитие повышенного артериального давления.

Эксперты Центра рекомендовали производителям продуктов питания США на четверть уменьшить использование соли – это позволит сохранить жизнь 30 тыс. жителей страны.

В Украине смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 2-4 раза выше, чем в других странах. Эти болезни становятся причиной 67% смертей в нашей стране.

likar.info