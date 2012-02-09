7 грецких орехов в день - новый рецепт здоровья

Ученые обнаружили, что употребление всего лишь семи орехов в день может помочь предотвратить болезни и снизить уровень холестерина!

Тесты показали, что именно грецкие орехи являются максимально полезными - бразильские орехи и фисташки были остались далеко позади, а в кешью и фундуке уровень полифенолов оказался вообще в несколько раз ниже.

Проводивший исследование профессор Джо Винсон из университета Скрэнтон, штат Пенсильвания, говорит, что грецкие орехи также подавляют рост «плохого» холестерина и их обязательно нужно употреблять:

«Многие люди отказываются от них, считая источником жиров, но они содержат только полиненасыщенные и мононасыщенные жиры, а в закупорке артерий виноваты именно насыщенные жиры».

Также орехи богаты клетчаткой, ну а самое полезное в них – антиоксиданты.

Их содержание в сырых грецких орехах в 15 раз больше, чем в витамине Е, который также считается мощным оружием против свободных радикалов.

medmoon.ru