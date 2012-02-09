Что делать, чтобы избежать осложнений простуды?

ШАГ 1. 3 ДНЯ В КРОВАТИ. Когда гриппующий человек, сбив температуру, продолжает вести обычный образ жизни, то у него еще больше падает иммунитет, подорванный борьбой с вирусами. На этом фоне они продолжают размножаться. И так — по кругу, который вскоре может закончиться миокардитом. Кроме того, при таком иммунитете рай и бактериям. Если до этого они тихо «сидели» в организме, подавляемые иммунной системой, то теперь могут «расцвести буйным цветом», что приведет к тонзиллиту и даже бронхиту. Потому в постельном режиме нужно пробыть хотя бы первые три дня.

ШАГ 2. 38 °С — НЕ СБИВАТЬ. Температура — «средство», с помощью которого организм уничтожает вирусы. Критично только, если она перевалила за 38,5 °С или если на фоне повышенной температуры начинаются судороги или скачет давление. Тогда срочно вызывайте неотложку.

ШАГ 3. 3 ЛИТРА ЖИДКОСТИ. За сутки человек теряет до 2 литров воды, температурящий организм — в 1,5 раза больше. А поскольку человек на 80% состоит из воды, то для работы всех органов и систем потери нужно восполнять. Но если вы страдаете почечной или сердечной недостаточностью, то с обильным питьем надо поосторожничать, чтобы не добавить почкам и сердцу нагрузки.

ШАГ 4. 4 ПРОВЕТРИВАНИЯ. По 10—15 минут минимум. Кроме того, обязательно делайте влажную уборку хотя бы три раза в день. Сухой воздух пересушивает слизистые, в них уменьшается местный иммунитет, из-за чего выздоровление может затянуться.

ШАГ 5. 3 ДНЯ БЕЗ МЯСА. На переработку белков организм тратит очень много энергии. А сейчас она нужна для борьбы с болезнью. Потому пища должна быть жидкой и растительной: картофельное пюре, овощной суп, негустые каши, фрукты. Во избежание аллергии ешьте лишь до 5 мандаринов в день, до 2 апельсинов, не больше 1/2 стакана смородины и 1/2 лимона.

segodnya.ua