Мясная диета

10:16, 09 февраля 2012
Зарубежные новости
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Похудение на мясе в 2 раза эффективнее других диет

Как пишет издание агентства  The West Australian, учеными из Сиднейского Университета (Австралия) было решено проверить эффективность двух самых известных диет — углеводной и белковой.

В эксперименте,  длительностью в год, принимали участие порядка 70-ти молодых женщин, которые страдали ожирением различной степени.

В ходе эксперимента девушки были разделены на две группы и каждой группе установили систему питания 2-х типов. Одной группе испытуемых предоставили возможность худеть на белковой диете, второй группе — на диете углеводной.

Спустя год эксперимент дал результат, который красноречиво показал, что при  двух типах питания обе группы получали с пищей одинаковую энергетическую ценность, и  участницы эксперимента,  придерживавшиеся белковой диеты – «сбросили» с себя в два раза больше лишнего веса, нежели,  чем те, кто придерживался углеводной диеты.

Более того, участницами из группы «белковой»  заметили, что даже при таких весьма значительных ограничениях в питании, они ощущали себя во много раз энергичнее, позитивнее, а  их трудоспособность была просто на высоте, но вот их подруги, которые сидели на углеводной диете указанных выше позитивных моментов не испытывали.

Белковая диета  представляет собой употребление продуктов, в которых содержится все 4 вида белка: животный, растительный, молочный и рыбный.  В данном случае употребление углеводной пищи исключается, поскольку при таком сочетании формируется избыток калорий, которые в дальнейшем и откладываются в жир, передает ИА Казах-Зерно.

Диета углеводная  основана, соответственно на углеводных производных. Но лишь углеводы сложные, которые в отличие от углеводов простых, расщепляются медленно и медленно в кровь выбрасывают глюкозу. Это благоприятствует тому, что человек, даже при незначительных объемах пищи довольно продолжительное не испытывает ощущение голода, а также и упадка сил. Углеводы простые  содержатся в  крупах, хлебе цельнозерновом,  фруктах и овощах.

newsland.ru

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