Мясная диета

Как пишет издание агентства The West Australian, учеными из Сиднейского Университета (Австралия) было решено проверить эффективность двух самых известных диет — углеводной и белковой.

В эксперименте, длительностью в год, принимали участие порядка 70-ти молодых женщин, которые страдали ожирением различной степени.

В ходе эксперимента девушки были разделены на две группы и каждой группе установили систему питания 2-х типов. Одной группе испытуемых предоставили возможность худеть на белковой диете, второй группе — на диете углеводной.

Спустя год эксперимент дал результат, который красноречиво показал, что при двух типах питания обе группы получали с пищей одинаковую энергетическую ценность, и участницы эксперимента, придерживавшиеся белковой диеты – «сбросили» с себя в два раза больше лишнего веса, нежели, чем те, кто придерживался углеводной диеты.

Более того, участницами из группы «белковой» заметили, что даже при таких весьма значительных ограничениях в питании, они ощущали себя во много раз энергичнее, позитивнее, а их трудоспособность была просто на высоте, но вот их подруги, которые сидели на углеводной диете указанных выше позитивных моментов не испытывали.

Белковая диета представляет собой употребление продуктов, в которых содержится все 4 вида белка: животный, растительный, молочный и рыбный. В данном случае употребление углеводной пищи исключается, поскольку при таком сочетании формируется избыток калорий, которые в дальнейшем и откладываются в жир, передает ИА Казах-Зерно.

Диета углеводная основана, соответственно на углеводных производных. Но лишь углеводы сложные, которые в отличие от углеводов простых, расщепляются медленно и медленно в кровь выбрасывают глюкозу. Это благоприятствует тому, что человек, даже при незначительных объемах пищи довольно продолжительное не испытывает ощущение голода, а также и упадка сил. Углеводы простые содержатся в крупах, хлебе цельнозерновом, фруктах и овощах.

newsland.ru