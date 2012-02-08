Как почистить организм от шлаков и токсинов

В зимний период ЖКТ, печень и поджелудочная железа нуждаются особого внимания. Потому что снижается обмен веществ и все процессы пищеварения замедляются.

Зимой обостряются проблемы с печенью и желчным пузырем, так как снижается двигательная функция желчных путей. А после обилия зимних праздников бунтует уставший ЖКТ. В конце зимы твой организм требует «генеральной уборки», чтобы встречать весну свежим и бодрым.

Как почистить ЖКТ

Эксперты рекомендую начинать «уборку» в организме с чистки ЖКТ.

Признаки, что твой ЖКТ нуждается в чистке: нерегулярный стул, частые поносы, запоры или вздутия, несвежее дыхание, постоянные слабость и простуды.

Что предложат в клинике

Самый распространенны метод чистки ЖКТ – гидроколонотерапия. Процедура, во время которой кишечник медленно промывают водой. Он полностью очищается, но при этом естественная микрофлора кишечника не погибает. Выполняется гидромассаж стенок толстой кишки, теряются несколько килограммов веса, восстанавливается нормальное пищеварение.

Домашние способы почистить ЖКТ

1. Для очищения кишечника принимай отвары трав – календулы, ромашки, одуванчика или полыни. Их можно с успехом применять вместе с очистительными клизмами.

2. Также мягкое очищающее действие на ЖКТ окажет полстакана рассола квашеной капусты.

3. В стакане холодной воды разведи столовую ложку натурального меда. Пей медовую воду три раза в день (по стакану) за полчаса до еды на протяжении двух месяцев.

4. Каждое утро натощак выпивай столовую ложку оливкового масла или настой из чернослива (2 стакана чернослива залей стаканом воды и настаивай в течении ночи).

Как почистить печень

Симптомы больной печени: боль в правом боку, вздутие, тошнота, запор или понос. Если, кроме проблем со стулом и желудком, возникнут общая слабость, чувство усталости, отсутствие аппетита, а кожа приобретет желтоватый оттенок – немедленно к врачу! Это сигнал о серьезных проблемах с печенью.

Что ты можешь сделать дома

Ляг поудобнее, сними тесную одежду и положи на правый бок плед или полотенце, смоченное горячей водой. Завари настой из шалфея или зверобоя – они помогут улучшить состояние печени.

Что печень любит кушать

Чтобы печень хорошо работала, в твоем рационе должны быть свекла, тыква, морковь, капуста, яблоки, бананы и мед. Также хороши для печени нежирное мясо и рыба, например, белое мясо курицы, индюшатина, телятина. 1-2 раза в неделю ешь вареные яйца – желток способствует улучшению оттока желчи.

Рецепт для чистки печени

Возьми по 1 ст. л. кукурузных рылец, зверобоя, спорыша, бессмертника, смешай и залей 2 л крутого кипятка. Принимай по 1 стакану за полчаса до еды на протяжении месяца.

Как разгрузить поджелудочную железу

Симптомы проблемной поджелудочной: боль внизу живота после приема пищи, сильное вздутие живота, стул с желчью.

Как помочь поджелудочной железе

1. Питайся небольшими порциями 4-5 раз в день. Исключи жирную пищу и алкоголь.

2. Что в меню: тушеные овощи, подсушенный хлеб, желательно бездрожжевой, инжир, виноград.

3. Табу: жир с сахаром (мороженое, торты, крема), продукты быстрого приготовления, редька, редис, хрен, горчица, острые приправы, алкоголь, сладкие газированные напитки.

4. Под запретом обильный ужин. В идеале от ужина лучше вообще отказаться. Если не можешь, тогда пусть он будет легким – 15% от суточной нормы.

5. Полезны для поджелудочной настои из ромашки, черники и шалфея, которые нужно пить 2-3 раза в день.

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