Грипп "любит" кофе

5 ШАГОВ К СИЛЬНОМУ ИММУНИТЕТУ

ШАГ 1. ВАННЫ ДЛЯ НОГ. Если нет времени на контрастный душ (что лучше всего), то хотя бы каждый вечер делайте контрастные ванны для ног: две минуты держите ноги в горячей воде, минуту — в холодной. И так не меньше пяти циклов. Женщинам с фибромиомой и во время месячных процедура противопоказана. Но ее успешно могут заменить контрастные ванночки для рук.

ШАГ 2. ТАБУ НА КОФЕ. Кофе, а также чай, как черный, так и зеленый, повышают выработку кортизола и адреналина. В избытке эти гормоны стресса подавляют иммунитет. Потому в день можно пить не более двух чашек одного напитка (или по одной каждого).

ШАГ 3. ВОЗДУШНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. Хотя бы 40 минут в день на воздухе очищают от токсинов, улучшают обмен веществ. А, значит, у иммунитета будет меньше нагрузки и при встрече с вирусом он легче отобьет его атаки.

ШАГ 4. ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ. Сбои в нервной системе бьют по иммунной. Потому меньше пессимизма. Как? Каждый вечер записывайте все приятное, что было за день. При этом «заказывайте», что завтра вы увидите 20 приятностей, а послезавтра — 30, а потом еще больше. Вскоре концентрировать внимание на позитиве (пусть и маленьком) станет привычкой и даже потребностью. И высыпайтесь — это тоже залог крепкой нервной системы.

ШАГ 5. ЕДА «АНТИСТРЕСС». Речь не только о качестве рациона (а он, конечно же, должен быть богатым на фрукты, орехи, курагу и изюм), но и о регулярности приема пищи — не меньше 3—4 раз в день. Когда полезные вещества поступают в организм с перебоями, ослабевают его защитные силы. Не помешает каждое утро (не натощак) выпивать с водой сок четверти лимона.

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