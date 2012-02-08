В России будут кастрировать педофилов

Государственная дума РФ утвердила в третьем чтении поправки в законодательство, ужесточающие наказание для педофилов, в том числе предусматривающие химическую кастрацию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, российские депутаты проголосовали за принятие 24 поправок к российским законам.

«Законом предусматривается особый порядок применения принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим преступления сексуального характера против детей до 14 лет. Основанием для применения таких мер является решение суда на основе обязательной судебно-психиатрической экспертизы. Кроме принудительного, устанавливается добровольный порядок применения комплекса мер медицинского характера, включающего профилактические медикаментозные средства, в том числе химическую кастрацию при наличии ходатайства или согласия осужденного», - сказал председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному и арбитражному законодательству Павел КРАШЕНИННИКОВ.

Он подчеркнул, что важной новеллой закона является возможность продления мер медицинского характера в отношении лиц, отбывших назначенный судом срок лишения свободы.

«Педофилия - это страшное социальное зло, с которым необходимо бороться самыми решительными мерами. С другой стороны, это психическое заболевание, которое, в принципе, излечимо. Поэтому наряду с ужесточением наказания педофилам в законе предусмотрена и медицинско-психиатрическая помощь таким людям для избавления их от этого наваждения. Причем действие медикаментозных средств является обратимым и не приводит к пожизненному уродству», - уверен П.КРАШЕНИННИКОВ.

Поправками также вводится два новых центральных момента состава преступления: возраст и половая зрелость.

Так, согласно закону, если человек, впервые совершивший преступление, перестал быть общественно опасным в связи со вступлением в брак с потерпевшим лицом, судом он освобождается от наказания. Более того, если разница в возрасте между потерпевшим и подсудимым составляет менее четырех лет, к последнему не применяется наказание в виде лишения свободы.

Законом предусматривается гораздо более суровое наказание для тех обвиняемых, которые являются близкими родственниками, педагогами, воспитателями потерпевших детей, а также сотрудниками учреждений, осуществляющими надзор за этими несовершеннолетними.