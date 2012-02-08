Как быстро похудеть ко Дню Святого Валентина

Хочешь стать стройнее ко Дню Святого Валентина? Разгрузочные дни помогут почистить твой организм от шлаков и похудеть на 3-5 кг. А также сделать кожу лица чистой, свежей и помолодевшей.

Выбирай свой разгрузочный день

Учти: разгрузка должна длиться максимум 3 дня в неделю. В остальные дни придерживайся правил правильного питания или основной диеты, если борешься с лишним весом.

Лучшие разгрузочные дни зимой

1. Разгрузка на овощах

В чем польза? Способствует очистке печени, кишечника и почек.

Что в меню. Свежие сырые овощи – капуста, морковь, сельдерей, огурцы, помидоры, сладкий перец, зелень, листовой салат – и их комбинации 5 раз в день по 250-300 г без соли, с добавлением растительного масла. Вода и зеленый чай без сахара – без ограничений.

2. Белковая разгрузка

В чем польза? Дает чувство сытости.

Что в меню. По 70 г нежирного отварного мяса или рыбы 5 раз в день, по 100-150 г овощей (капуста, морковь, томаты, огурцы) 5 раз в день, 1-2 чашки чая без сахара, вода без ограничений.

3. Разгрузка на кефире

В чем польза? Нормализует работу кишечника.

Что в меню. По 200-250 г нежирного кефира, простокваши или натурального йогурта 6 раз в день. Можно добавить по 2 ч.л. отрубей – дает чувство сытости. Воды не менее 1,5 л в день.

4. Разгрузка на соках

В чем польза? Очищает кишечник.

Что в меню. 1,5 л овощного сока, 0,7 л фруктового сока и вода без ограничений.

5. Разгрузка на твороге

В чем польза? Максимум белков и кальция

Что в меню. По 70 г нежирного творога 5 раз в день, 2 чашки чая, 2 стакана обезжиренного кефира, вода без ограничений.

6. Разгрузка на фруктах

В чем польза? Много витаминов и минералов.

Что в меню. По 300 г спелых сырых или печеных яблок 5-6 раз в день, 0,5 л яблочного фреша, травяной чай с лимоном, вода без ограничений.

7. Разгрузка на крупах

В чем польза? Выводит лишнюю жидкость из организма

Что в меню. 500 г свежих фруктов (кроме бананов и винограда), 250 г готового бурого или дикого риса, 1 л воды и 1 л несладкого компота из сухофруктов. Во время приготовления рис не соли и не добавляй специи. Ешь готовый рис маленькими порциями в течение дня, смешав с фруктами.

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