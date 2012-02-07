В Японии обрушился подводный туннель

По меньшей мере, пять человек числятся пропавшими без вести в результате обрушения конструкции подводного туннеля на нефтеперерабатывающем заводе в Японии. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

В туннеле длиной 140 метров в момент происшествия находились шесть сотрудников предприятия, которые выполняли строительные работы. По некоторым данным, одному из работников, вероятно, удалось спастись.