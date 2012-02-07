В Японии обрушился подводный туннель
15:02, 07 февраля 2012Зарубежные новости
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5 человек пропали без вести
По меньшей мере, пять человек числятся пропавшими без вести в результате обрушения конструкции подводного туннеля на нефтеперерабатывающем заводе в Японии. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
В туннеле длиной 140 метров в момент происшествия находились шесть сотрудников предприятия, которые выполняли строительные работы. По некоторым данным, одному из работников, вероятно, удалось спастись.
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