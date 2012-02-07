Напиток «80 ягод» - для профилактики простуды

Приготовление. Налейте в кастрюлю 3 л воды, положите 40 ягод шиповника и на очень маленьком огне варите их три часа. Теперь добавьте воды, чтобы в кастрюле снова было три литра, положите еще 20 ягод и варите на таком же огне и столько же времени. Добавьте оставшиеся 20 ягод, доведите количество жидкости до 3-х литров и проварите еще три часа.

В чем эффект. Через 9 часов вы получите концентрат поливитаминного комплекса и практически всего набора макро- и микроэлементов, который может составить конкуренцию таблетированным витаминкам и укрепит защитные силы организма. Кроме того, напиток обладает ярко выраженным мочегонным эффектом, что важно для быстрого вывода токсинов. Пить его можно в неограниченном количестве.

Противопоказан: Людям, страдающим тромбофлебитом, эндокардитом и сердечной недостаточностью, поскольку шиповник повышает свертываемость крови.

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