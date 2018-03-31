Ребенок болеет из-за стрессов матери

Уче­ны­ми до­ка­за­но, что имен­но стрес­сы слу­жат при­чи­ной ог­ром­но­го чис­ла раз­лич­ных пси­хо­со­ма­ти­чес­ких рас­стройств, ро­до­вых ано­ма­лий и па­то­ло­гий но­во­рож­ден­но­го ре­бен­ка.

Ка­жет­ся, ма­лыш толь­ко что ро­дил­ся, от­ку­да что взя­лось?

Ре­бе­нок по­лу­ча­ет пси­хо­со­ма­ти­чес­кое за­бо­ле­ва­ние че­рез мать. Плод чрез­вы­чай­но тес­но свя­зан с ма­терью. Имен­но мать всту­па­ет с ним в со­вер­шен­но осо­бые от­но­ше­ния и со­еди­ня­ет с окру­жа­ю­щим ми­ром.

На вто­ром ме­ся­це внут­ри­ут­роб­ной жиз­ни за­кла­ды­ва­ет­ся цент­раль­ная нер­в­ная сис­те­ма. По­лу­то­ра­ме­сяч­ный эм­брион ре­а­ги­ру­ет на боль и от­стра­ня­ет­ся от лу­ча све­та, на­прав­лен­но­го на жи­вот ма­те­ри, а пя­ти­ме­сяч­ный "слы­шит" гром­кие кри­ки - "пу­га­ет­ся", "сер­дит­ся", т. е. он "вос­при­ни­ма­ет" ин­то­на­ции и сло­ва ма­те­ри в за­ви­си­мос­ти от ее на­стро­е­ния, и его по­ве­де­ние за­ви­сит от то­го, ка­кую ин­фор­ма­цию он по­лу­ча­ет от ма­те­ри. Плод вби­ра­ет в се­бя опыт и чувст­ва ро­ди­те­лей.

При­мер­но с шес­ти ме­ся­цев на­чи­на­ет­ся ин­тел­лек­ту­аль­ная жизнь пло­да. Его по­ве­де­ние из­ме­ня­ет­ся в от­вет на го­лос ро­ди­те­лей. Он "увя­зы­ва­ет" свои дейст­вия со зна­ко­мым го­ло­сом, иног­да "пред­уга­ды­ва­ет", ка­кие дви­же­ния вы­зо­вут у ро­ди­те­лей удо­вольст­вие, а ка­кие - нет.

Если ро­ди­те­ли ссо­рят­ся и го­во­рят на по­вы­шен­ных то­нах, с раз­дра­же­ни­ем - плод сво­ра­чи­ва­ет­ся, при­кры­ва­ет го­лов­ку руч­ка­ми или тол­ка­ет­ся нож­ка­ми. Все это озна­ча­ет, что осо­бен­нос­ти со­сто­я­ния ма­те­ри (ритм ее серд­ца, шум кро­во­то­ка в со­су­дах, на­пря­же­ние мышц, ха­рак­тер дви­же­ний, час­то­та ды­ха­ния и т. д.) "со­от­но­сят­ся" с тем, как ре­бе­но­чек "ощу­ща­ет" са­мо­го се­бя. Ма­те­рин­ские эмо­ции (и эмо­ции от­ца, по­сту­па­ю­щие че­рез эмо­ци­о­наль­ный от­клик ма­те­ри на них) про­ни­ка­ют к пло­ду. Ис­сле­до­ва­ния по­ка­за­ли, что все, пе­ре­жи­ва­е­мое ма­терью, так­же пе­ре­жи­ва­ет­ся и ре­бен­ком.

Ре­ак­ция ма­те­ри на свою бе­ре­мен­ность мо­жет ока­зать силь­ное вли­я­ние на но­вый че­ло­ве­чес­кий ор­га­низм. В по­след­ние го­ды по­яви­лись со­об­ще­ния о том, что у не­же­лан­ных де­тей об­на­ру­жи­ва­ют­ся, по­ми­мо пси­хо­ло­ги­чес­ких про­блем, раз­лич­ные со­ма­ти­чес­кие (пси­хо­со­ма­ти­чес­кие) рас­стройст­ва. Сре­ди них пре­на­таль­ная ди­ст­ро­фия при рож­де­нии, вы­со­кая час­то­та рес­пи­ра­тор­ных за­бо­ле­ва­ний, брон­хи­ты, пнев­мо­ния, эну­рез, ней­ро­дер­мит, яз­вы же­луд­ка.

Если у ма­те­ри от­сут­ст­ву­ет пол­ное при­ня­тие сво­ей бе­ре­мен­нос­ти или ис­пы­ты­ва­ет ужас от сво­е­го по­ло­же­ния, то и плод ис­пы­ты­ва­ет стресс. От­тор­же­ние об­ра­ща­ет­ся внутрь и транс­фор­ми­ру­ет­ся в глу­бо­кое чувст­во не­нуж­нос­ти, до­став­ля­ю­щее мас­су про­блем на про­тя­же­нии всей жиз­ни пос­ле рож­де­ния.

Бес­соз­на­тель­ные враж­деб­ные им­пуль­сы про­тив за­ча­то­го ре­бен­ка - это тя­же­лое пси­хо­ло­ги­чес­кое от­кло­не­ние, про­ти­во­дейст­ву­ю­щее ма­те­рин­ско­му ин­стинк­ту.

От­ри­ца­тель­ное от­но­ше­ние к пло­ду по­вы­ша­ет у ма­те­ри ве­ро­ят­ность преж­дев­ре­мен­ных ро­дов и пос­ле­ро­до­вой де­прес­сии. Пси­хо­ана­ли­ти­ки по­ла­га­ют, что "под­соз­на­тель­ный от­каз" от не­же­ла­тель­ной бе­ре­мен­нос­ти - это не­за­вер­шен­ная фор­ма са­мо­убийст­ва. Иног­да это до­во­дит до не­ук­ро­ти­мой рво­ты и дру­гих симп­то­мов ток­си­ко­за.

По мне­нию пси­хо­ана­ли­ти­ков, лю­бой наш внут­рен­ний кон­фликт-про­тест за­став­ля­ет ор­га­низм по­ско­рее из­ба­вить­ся от ис­точ­ни­ка раз­дра­же­ния. В дан­ном слу­чае - это тя­гост­ные мыс­ли и пе­ре­жи­ва­ния по по­во­ду бе­ре­мен­нос­ти. От­сю­да - ее па­то­ло­ги­чес­кое те­че­ние. Ко­неч­но, оно мо­жет быть обу­с­лов­ле­но и со­вер­шен­но дру­ги­ми об­сто­я­тельст­ва­ми. Но все же уче­ные не слу­чай­но на­зы­ва­ют позд­ний ток­си­коз имен­но бо­лезнью адап­та­ции, при­спо­соб­ле­ния. Ор­га­низм жен­щи­ны пы­та­ет­ся при­спо­со­бить­ся к за­клю­чи­тель­ным ста­ди­ям раз­ви­тия пло­да. Не­уда­ча в этом и про­во­ци­ру­ет за­бо­ле­ва­ние.

Не­бла­го­по­лу­чие ма­те­рин­ско­го ор­га­низ­ма пе­ре­да­ет­ся и мла­ден­цу. Ухуд­ша­ет­ся его снаб­же­ние кис­ло­ро­дом и пи­та­тель­ны­ми ве­щест­ва­ми. Если это про­ис­хо­дит час­то или по­сто­ян­но, на­ру­ше­ния в раз­ви­тии ре­бен­ка впол­не ве­ро­ят­ны. Он рож­да­ет­ся ослаб­лен­ным, фи­зио­ло­ги­чес­ки не­зре­лым.

Стресс ма­те­ри сни­жа­ет его им­му­ни­тет, и ма­лыш ока­зы­ва­ет­ся без­оруж­ным пе­ред ин­фек­ци­я­ми и ины­ми вред­ны­ми воз­дейст­ви­я­ми. Спе­ци­а­ли­с­ты по­ла­га­ют, что если бе­ре­мен­ная жен­щи­на со­зна­тель­но или бес­соз­на­тель­но бы­ла на­стро­е­на к пло­ду враж­деб­но, то у но­во­рож­ден­но­го воз­рас­та­ет ве­ро­ят­ность нев­ро­зов и пси­хо­со­ма­ти­чес­ких за­бо­ле­ва­ний.

Плод, пе­ре­жив­ший по­пыт­ку не­удач­но­го абор­та, зна­ет, что его при­сут­ст­вие не­же­ла­тель­но, а его жизнь на­хо­дит­ся в опас­нос­ти.

Он пе­ре­жи­ва­ет свое поч­ти со­сто­яв­ше­е­ся убийст­во, ужас смер­ти с по­ра­зи­тель­ной точ­ностью. Ост­рое чувст­во отвер­жен­нос­ти в те­че­ние всей жиз­ни яв­ля­ет­ся бе­дой мно­гих, кто пе­ре­жил по­доб­ный ужас. Бли­зость смер­ти при спон­тан­ном абор­те мо­жет оста­вить ощу­ще­ние по­сто­ян­но та­я­щей­ся за уг­лом ги­бе­ли. Преж­дев­ре­мен­но ро­див­ший­ся ре­бе­нок мо­жет вос­при­нять так­же ма­те­рин­ский страх, сде­лав его сво­им, в ре­зуль­та­те че­го он бу­дет ис­пы­ты­вать двой­ной ужас.

Сле­ду­ет знать и пом­нить о том, что вы­на­ши­ва­ние не­же­ла­тель­ной бе­ре­мен­нос­ти яв­ля­ет­ся слож­ной стрес­со­ген­ной си­ту­а­ци­ей. Та­кая бе­ре­мен­ность всег­да со­про­вож­да­ет­ся стой­ки­ми, за­час­тую бес­соз­на­тель­ны­ми не­га­тив­ны­ми эмо­ци­я­ми.

Тре­вож­ность, не­уве­рен­ность, страх, озлоб­лен­ность по­рож­да­ют ком­плекс ощу­ще­ний, ана­ло­гич­ный со­сто­я­нию че­ло­ве­ка при силь­ной опас­нос­ти. По­это­му сто­ит за­ду­мать­ся, ка­кой вред мо­жет на­нес­ти ре­бен­ку та­кая си­ту­а­ция раз­ви­тия и хо­тя бы по­пы­тать­ся ис­пра­вить по­ло­же­ние ве­щей.

Ма­ма, на­хо­дя­ща­я­ся в та­кой стрес­со­ген­ной си­ту­а­ции, прос­то обя­за­на об­ра­тить­ся за по­мощью к спе­ци­а­лис­ту пси­хо­ло­гу, а так­же при­ло­жить мак­си­мум собст­вен­ных уси­лий к из­ме­не­нию сво­ей жиз­ни в луч­шую сто­ро­ну. Ма­ма долж­на на­учить­ся жить в гар­мо­нии с со­бой и окру­жа­ю­щим ми­ром.

Ведь не зря же, опи­ра­ясь на ты­ся­че­лет­ний на­род­ный опыт, по­ви­валь­ные баб­ки обу­ча­ли жен­щи­ну пра­виль­но­му по­ве­де­нию пос­ле за­ча­тия.

Они со­ве­то­ва­ли ей быть спо­кой­ной, не ссо­рить­ся с окру­жа­ю­щи­ми, боль­ше гу­лять на све­жем воз­ду­хе, со­зер­цать кра­си­вые ви­ды при­ро­ды, учить­ся петь ко­лы­бель­ные пес­ни и т. д. При­вя­зан­ность и сим­па­тия к еще не рож­ден­но­му ре­бен­ку - один из луч­ших спо­со­бов охра­ны его здо­ровья.

Труд­но пе­ре­оце­нить вли­я­ние это­го бла­го­же­ла­тель­но­го от­но­ше­ния. Оно не огра­ни­чи­ва­ет­ся внут­ри­ут­роб­ным пе­ри­о­дом и в зна­чи­тель­ной ме­ре опре­де­ля­ет ха­рак­тер бу­ду­щих кон­так­тов с ре­бен­ком. Все, что про­изой­дет в даль­ней­шем, бу­дет на­кла­ды­вать­ся на пе­ре­жи­тое им до по­яв­ле­ния на свет. Эти не­хит­рые ре­ко­мен­да­ции по­мо­га­ют предот­вра­тить у ре­бен­ка воз­ник­но­ве­ние раз­лич­ных пси­хо­ло­ги­чес­ких ком­плек­сов и лич­ност­ных про­блем, а так­же ря­да те­лес­ных и ду­шев­ных за­бо­ле­ва­ний.

Ма­ма всег­да в со­сто­я­нии за­щи­тить се­бя и сво­е­го ма­лы­ша от не­нуж­ных пе­ре­жи­ва­ний и не­га­тив­ных эмо­ци­о­наль­ных со­сто­я­ний. Сле­дуй­те зо­ву сво­е­го серд­ца, при­слу­ши­вай­тесь к сво­е­му ор­га­низ­му и сво­им же­ла­ни­ям, вы­пол­няй­те ре­ко­мен­да­ции вра­чей. За­бо­тясь о се­бе, сво­ем фи­зи­чес­ком здо­ровье и эмо­ци­о­наль­ном рав­но­ве­сии, ма­ма про­яв­ля­ет за­бо­ту и о сво­ем ма­лы­ше, да­ет ему шанс ро­дить­ся креп­ким и здо­ро­вым фи­зи­чес­ки и пси­хи­чес­ки.

Пом­ни­те об этом.

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