Ребенок болеет из-за стрессов матери
Если женщина не хотела ребенка, у него развивается глубокое чувство ненужности. Оно потом доставляет массу проблем на протяжении всей жизни...
Учеными доказано, что именно стрессы служат причиной огромного числа различных психосоматических расстройств, родовых аномалий и патологий новорожденного ребенка.
Кажется, малыш только что родился, откуда что взялось?
Ребенок получает психосоматическое заболевание через мать. Плод чрезвычайно тесно связан с матерью. Именно мать вступает с ним в совершенно особые отношения и соединяет с окружающим миром.
На втором месяце внутриутробной жизни закладывается центральная нервная система. Полуторамесячный эмбрион реагирует на боль и отстраняется от луча света, направленного на живот матери, а пятимесячный "слышит" громкие крики - "пугается", "сердится", т. е. он "воспринимает" интонации и слова матери в зависимости от ее настроения, и его поведение зависит от того, какую информацию он получает от матери. Плод вбирает в себя опыт и чувства родителей.
Примерно с шести месяцев начинается интеллектуальная жизнь плода. Его поведение изменяется в ответ на голос родителей. Он "увязывает" свои действия со знакомым голосом, иногда "предугадывает", какие движения вызовут у родителей удовольствие, а какие - нет.
Если родители ссорятся и говорят на повышенных тонах, с раздражением - плод сворачивается, прикрывает головку ручками или толкается ножками. Все это означает, что особенности состояния матери (ритм ее сердца, шум кровотока в сосудах, напряжение мышц, характер движений, частота дыхания и т. д.) "соотносятся" с тем, как ребеночек "ощущает" самого себя. Материнские эмоции (и эмоции отца, поступающие через эмоциональный отклик матери на них) проникают к плоду. Исследования показали, что все, переживаемое матерью, также переживается и ребенком.
Реакция матери на свою беременность может оказать сильное влияние на новый человеческий организм. В последние годы появились сообщения о том, что у нежеланных детей обнаруживаются, помимо психологических проблем, различные соматические (психосоматические) расстройства. Среди них пренатальная дистрофия при рождении, высокая частота респираторных заболеваний, бронхиты, пневмония, энурез, нейродермит, язвы желудка.
Если у матери отсутствует полное принятие своей беременности или испытывает ужас от своего положения, то и плод испытывает стресс. Отторжение обращается внутрь и трансформируется в глубокое чувство ненужности, доставляющее массу проблем на протяжении всей жизни после рождения.
Бессознательные враждебные импульсы против зачатого ребенка - это тяжелое психологическое отклонение, противодействующее материнскому инстинкту.
Отрицательное отношение к плоду повышает у матери вероятность преждевременных родов и послеродовой депрессии. Психоаналитики полагают, что "подсознательный отказ" от нежелательной беременности - это незавершенная форма самоубийства. Иногда это доводит до неукротимой рвоты и других симптомов токсикоза.
По мнению психоаналитиков, любой наш внутренний конфликт-протест заставляет организм поскорее избавиться от источника раздражения. В данном случае - это тягостные мысли и переживания по поводу беременности. Отсюда - ее патологическое течение. Конечно, оно может быть обусловлено и совершенно другими обстоятельствами. Но все же ученые не случайно называют поздний токсикоз именно болезнью адаптации, приспособления. Организм женщины пытается приспособиться к заключительным стадиям развития плода. Неудача в этом и провоцирует заболевание.
Неблагополучие материнского организма передается и младенцу. Ухудшается его снабжение кислородом и питательными веществами. Если это происходит часто или постоянно, нарушения в развитии ребенка вполне вероятны. Он рождается ослабленным, физиологически незрелым.
Стресс матери снижает его иммунитет, и малыш оказывается безоружным перед инфекциями и иными вредными воздействиями. Специалисты полагают, что если беременная женщина сознательно или бессознательно была настроена к плоду враждебно, то у новорожденного возрастает вероятность неврозов и психосоматических заболеваний.
Плод, переживший попытку неудачного аборта, знает, что его присутствие нежелательно, а его жизнь находится в опасности.
Он переживает свое почти состоявшееся убийство, ужас смерти с поразительной точностью. Острое чувство отверженности в течение всей жизни является бедой многих, кто пережил подобный ужас. Близость смерти при спонтанном аборте может оставить ощущение постоянно таящейся за углом гибели. Преждевременно родившийся ребенок может воспринять также материнский страх, сделав его своим, в результате чего он будет испытывать двойной ужас.
Следует знать и помнить о том, что вынашивание нежелательной беременности является сложной стрессогенной ситуацией. Такая беременность всегда сопровождается стойкими, зачастую бессознательными негативными эмоциями.
Тревожность, неуверенность, страх, озлобленность порождают комплекс ощущений, аналогичный состоянию человека при сильной опасности. Поэтому стоит задуматься, какой вред может нанести ребенку такая ситуация развития и хотя бы попытаться исправить положение вещей.
Мама, находящаяся в такой стрессогенной ситуации, просто обязана обратиться за помощью к специалисту психологу, а также приложить максимум собственных усилий к изменению своей жизни в лучшую сторону. Мама должна научиться жить в гармонии с собой и окружающим миром.
Ведь не зря же, опираясь на тысячелетний народный опыт, повивальные бабки обучали женщину правильному поведению после зачатия.
Они советовали ей быть спокойной, не ссориться с окружающими, больше гулять на свежем воздухе, созерцать красивые виды природы, учиться петь колыбельные песни и т. д. Привязанность и симпатия к еще не рожденному ребенку - один из лучших способов охраны его здоровья.
Трудно переоценить влияние этого благожелательного отношения. Оно не ограничивается внутриутробным периодом и в значительной мере определяет характер будущих контактов с ребенком. Все, что произойдет в дальнейшем, будет накладываться на пережитое им до появления на свет. Эти нехитрые рекомендации помогают предотвратить у ребенка возникновение различных психологических комплексов и личностных проблем, а также ряда телесных и душевных заболеваний.
Мама всегда в состоянии защитить себя и своего малыша от ненужных переживаний и негативных эмоциональных состояний. Следуйте зову своего сердца, прислушивайтесь к своему организму и своим желаниям, выполняйте рекомендации врачей. Заботясь о себе, своем физическом здоровье и эмоциональном равновесии, мама проявляет заботу и о своем малыше, дает ему шанс родиться крепким и здоровым физически и психически.
Помните об этом.