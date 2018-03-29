Если летом не удалось отдохнуть... Оздоравливайтесь на рабочем месте

Лето красное почти закончилось, а многие так и не выбрались в отпуск. И если в ближайшее время он и не намечается, чтобы хоть немного отдохнуть, стоит изменить стиль жизни, питание и по возможности рабочий график.

10 ТОП-СОВЕТОВ КАК ОЗДОРОВИТЬСЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

1. Если есть такая возможность, постарайтесь изменить рабочий график согласно своему биологическому ритму. Летом, как правило, работы меньше и можно попробовать договориться с начальством об изменении рабочего дня. Жаворонки могут приходить на работу в 6 утра и уходить в 2—3 часа дня, совы же, выспавшись до обеда, будут начинать рабочий день в 14.00 и до упора.

2. В выходные постарайтесь полностью сменить вид деятельности, которым вы занимались на работе. Если бегали как волчок, то предайтесь счастливому ничегонеделанию в шезлонге. Если же просидели неделю в офисе, пялясь в монитор, тогда лучше заняться прополкой грядок или устроить долгие пешие прогулки.

3. Нужно побольше есть свежих фруктов, овощей или пить фреши: в них много витаминов, которые заряжают энергией на целый день.

4. Если есть возможность, поставьте ионизатор, который будет очищать воздух.

5. Не злоупотребляйте кондиционером: он сушит воздух. Старайтесь его выключать и сидеть с открытыми окнами. Если очень жарко, то хотя бы делайте это рано утром или вечером.

6. Чтобы проснуться без проблем, готовьте себе с вечера энергетический напиток. Ставьте рядом с кроватью стакан воды с ложкой меда, накройте блюдцем, в которое положите кусочек лимона. Утром, только проснувшись выжмите лимон в воду с медом и выпейте: это даст вам заряд энергии для утренней пробежки и зарядки. Потом плотно позавтракайте и отправляйтесь на работу.

7. Не прячьтесь от солнца: прогулявшись с открытыми руками вы "наберете" необходимое количество витамина D и дадите выработаться серотонину, гормону счастья.

8. Побольше ходите пешком: на работу или после, когда спадет жара. Можно ездить на работу на велосипеде или роликах.

9. Если глаза устают, то расположите рядом с собой яркую зеленую материю или плакат с видом леса. Учеными доказано, что зеленый цвет, который обладает успокаивающим эффектом, "впитывается" через кожу, даже если вы на него не смотрите.

10. Не забывайте делать себе массаж головы, он помогает от стресса. Поместите ладони рук с каждой стороны головы выше ушей, пальцы направьте вверх. Крепко нажмите и легко поворачивайте руки, натягивая ими кожу. Можно попросить партнера сделать такой массаж, будет еще лучше.

Выбор Ани Лорак — шоколадные маски для тела

"Самый простой способ избавиться от накопившейся усталости — хорошо выспаться. Можно провести целый день в СПА-салоне или в фитнес-клубе: здесь можно наплаваться, позаниматься спортом и отдохнуть.

Но больше всего мне нравятся специальные шоколадные маски: они не только делают кожу лучше, но и поднимают настроение благодаря шоколадному аромату, который способствует выделению гормона счастья".

Выбор Ольги Сумской — ванная со свечами и отдых на природе

"Если есть такая возможность, съездите в командировку — только не очень нервную, когда после работы вы сможете погулять по городу, познакомиться с новыми людьми.

Нет возможности выбраться на выходные за границу, можно поехать с палатками в лес, к озеру, побыть наедине с природой. Не стоит игнорировать и наши киевские пляжи, есть платные места, где все обустроено как на лучших еврокурортах.

Если есть возможность, то неплохо устроить день ничегонеделания — отправить детей в лагерь или к бабушке, остаться вместе с мужем (или без мужа) дома, сделать расслабляющую ванную с мерцающими свечами, потом ужин из морепродуктов".

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