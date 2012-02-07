В морозы помогут сало и «жгучие» напитки

НАЛЕГАЙТЕ НА ЖИРЫ. При расщеплении любые жиры дают энергию. Но только некоторые, а именно ненасыщенные жирные кислоты (и особенно омега-3), не приносят вреда. Это так называемые «хорошие жиры» — из-за них не образуются бляшки в сосудах и избыток холестерина. Ими богаты все сорта жирной рыбы, а также оливковое и льняное масла холодного отжима (их можно добавлять в каши, борщ) и грецкие орехи. Они к тому же содержат такой нужный для нормальной работы сосудов витамин С. Хороший энерджайзер — сало, но его можно съедать не больше 50 г в день. При этом оно должно быть свежим, не копченным и присоленным слегка.

ПЕЙТЕ ЖГУЧИЕ НАПИТКИ. Чаи из любых специй, а особенно жгучих (перец-чили, черный перец, красный перец, имбирь) — отличная «грелка». Специи раздражают все ткани (встречающиеся на их пути), за счет чего усиливается кровообращение и согревание всего организма. Потому их можно пить, как в качестве «скорой помощи», когда вы продрогли, что называется, до костей, так и перед выходом на улицу. А вот от чарочки «оковитой», равно как и от глинтвейна, лучше отказаться — они дадут ощущение тепла только в первые несколько минут, когда под воздействием алкоголя расширятся сосуды. Особенно опасно пить эти напитки на морозе — низкая температура усугубит сужение сосудов, которое неизбежно наступает после алкогольного расширения вплоть до спазмов.

segodnya.ua