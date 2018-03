Список самых депрессивных песен

Опрос, проведенный британским театральным продюсером Дэвидом Кингом, помог выяснить, что самой депрессивной песней всех времен и народов большинство людей считают композицию "Everybody Hurts", выпущенную в 1992 году американской группой R.E.M.

Как объясняет сам Дэвид Кинг, свое социологическое исследование он провел с целью изучить "силу музыки". Сила оказалась очень весомой - в частности, выяснилось, что грустная музыка способна влиять на мужчин гораздо серьезнее, чем было принято думать. 84% мужчин в возрасте от 18 до 24 лет признались, что могут расплакаться, слушая грустную песню или мелодию. У женщин этот процент еще выше и достигает 90%.

Что интересно, наиболее располагающей к плачу под музыку атмосферой была названа домашняя обстановка - большинство опрошенных предпочитает рыдать под музыку именно в родных стенах. дома. На втором месте по слезливости находится столь трогательное событие, как чужая свадьба. Здесь под хорошую песню случалось плакать 40% женщин, тогда как для мужчин эта цифра составила 20%. Относительно часто вышибает слезу песня, услышанная по радио за рулем - такое случается с 23% мужчин и 33% женщин, сообщает Medinfo.ua.

Что же до конкретных произведений, то следом за самой-самой грустной песней на свете участники опроса назвали композицию Элтона Джона Candle in the Wind и песня группы Mike and the Mechanics - The Living Years. Также в золотую десятку самых грустных песен вошли I will always love you от Уитни Хьюстон, и Мy heart will go on певицы Селин Дион.

Топ 20 самых грустных песен выглядит так:

Candle in the Wind - Elton John

The Living Years - Mike and the Mechanics

I will always love you - Whitney Houston

Nothing compares to you - Prince/Sinead O`Connor

Hallelujah - Leonard Cohen/Alexandra Burke/Jeff Buckley

My heart will go on - Celine Dion

Fix You - Coldplay

Seasons in the sun - Terry Jacks

Without You - Harry Nilsson

Yesterday - The Beatles

All by myself - Eric Carmen

My Way - Frank Sinatra

Sound of silence - Simon and Garfunkel

Aint no sunshine - Bill Withers

Love will tear us apart - Joy Division

Leaving on a jet plane - Peter, Paul and Mary

Eleanor Rigby - The Beatles

Annie`s Song - John Denver

Everybody`s got to learn sometimes – Korgis

