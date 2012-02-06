В Мексике от "свиного" гриппа умерли 58 человек

15:10, 06 февраля 2012
Зарубежные новости
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3 тыс. случаев заболевания

В Мексике продолжается рост числа заразившихся вирусом А/H1N1/ (так называемым "свиным гриппом"), несмотря на осуществляемые санитарными властями превентивные меры.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей министерства здравоохранения, с начала года в стране зарегистрировано уже почти 3 тыс. случаев заболевания этим гриппом, 58 из них привели к смерти пациентов.

Мексиканские специалисты считают, что в ближайшее время число заразившихся опасным вирусом будет увеличиваться. Тем не менее пока количество заболевших "свиным гриппом" в стране не достигло уровня, когда принимаются широкомасштабные санитарные меры.

Рост числа случаев заражения вирусом А/H1N1/ в Мексике местные врачи объясняют, в частности, значительным похолоданием на обширной территории страны, которое отмечается уже на протяжении длительного времени.

"Свиной грипп" впервые появился в латиноамериканской стране в 2009 году, когда масштабы его распространения заставили власти объявить чрезвычайное санитарное положение. Однако несмотря на принятые меры, тогда от этого заболевания погибли около 1,3 тыс. человек.

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