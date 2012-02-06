Правда об аппендиксе
Нет ничего лишнего
Червеобразный отросток, тупик в коридоре кишечника, атавизм – называйте его как хотите.
Но неужели аппендикс и правда проживает свой век зря? Пока он с нами и здоров – мы его не чувствуем, заболел – избавились от него, даже глазом не моргнув. И спокойно живем дальше.
Но так ли незначительна для организма потеря аппендикса? Для чего он нам и как не стать жертвой аппендицита?
Странное дело: живем и ничего не знаем про аппендикс, существующий в нас. А потом он резко о себе заявляет болями в боку.
Что провоцирует неожиданную реакцию?
Любое воспаление – а речь при остром аппендиците идет именно о нем – начинается с инфекции.
Становится агрессивной ранее дружелюбная кишечная флора, либо аппендикс закупоривается инородными телами, гельминтами, каловым камнем.
Воспаление может перекинуться и с воспаленных близлежащих органов. С правых придатков или с участка воспаленной тонкой кишки, желудка. Вариантов масса.
Истории про аппендицит похожи как близнецы: заболело в боку, час от часу становилось все хуже, еле в больницу успели.
Время очень важно, потому что воспаление растет, распространяется изнутри органа, постепенно поражая всю его толщу. Это может дать серьезнейшие осложнения. Их лучше не допустить.
В области живота разные органы могут подавать сигналы. При аппендиците боли могут появляться в разных местах, потому что орган подвижный, как и купол слепой кишки, к которому он прикреплен.
У кого-то аппендикс располагается в животе, у кого-то – за брюшиной. И от этого зависит клиническая картина. Принято считать, что при остром аппендиците боль появляется в верхних отделах живота, через 2 - 4 часа перемещается в нижний отдел живота и мигрирует вправо и вниз.
Внешних проявлений нет. Бывают выделения, но и то только в брюшную полость – мы их не увидим. При тазовом расположении червеобразного отростка на воспаление реагирует мочевой пузырь – учащенным мочеиспусканием.
Бывает же и так, что симптомы сходятся, весь живот крутит, а в итоге не аппендицит. Такая же картина встречается при гинекологической патологии. Поэтому всех женщин, у которых есть подозрение на аппендицит, осматривает гинеколог.
По этим же симптомам – боли в области живота – люди ставят себе диагнозы: гастрит, отравление. Начинают пить активированный уголь, клизмы ставить, чего ни в коем случае нельзя делать.
Потому что аппендикс – часть ободочной кишки, можно так клизму поставить, что инфекция распространится на весь кишечник. Греть тоже нельзя. Наоборот, лучше лед.
Зачем нам аппендикс?
Аппендикс – не остаточный орган хотя бы потому, что снабжен нервным аппаратом, хорошей кровеносной сетью, а развитая лимфоидная ткань позволяет отнести его даже к иммунной системе.
Ученые делают предположение, что червеобразный отросток – эндокринная железа внутриутробного развития человека. Дальше в процессе формирования специализированных эндокринных желез эта функция отростка уменьшается.
В качестве первой помощи:
•ничего не делать самостоятельно дома при остром аппендиците;
•если до ближайшей больницы далеко, можно выпить спазмолитик, но-шпу например, чтобы снять боль;
•можно приложить холод, но только действительно в экстренном случае.
Действовать "на глаз" опасно - осложнения могут быть серьезнейшие.
Вариантов несколько: воспаляются крупные вены в организме, и через кровь заражаются все органы и системы. Либо развивается перитонит, аппендикс может превратиться в гнойный мешок, и в любой момент разорваться.
Образуются кишечные свищи – отверстия в стенке кишечника или самого отростка, тогда каловое содержимое поступает в живот и тоже вызывает перитонит.
Все это очень грозные осложнения, требующие экстренных мер. Самое благоприятное из них – развитие инфильтрата.
Вокруг пораженного участка группируются органы: большой сальник (жировая ткань, отграничивающая воспалительные процессы), к нему подлипает стенка кишечника, еще какой-то орган.
Так воспаление прикрывается, отграничивается и не перебрасывается на другие органы и ткани. Это позволяет выиграть время. Если развиваются подобные осложнения, аппендикс нужно вырезать.
Велика ли потеря?
Раньше считалось, что аппендикс – это атавизм. Потом выяснили, что у животных он якобы помогает перевариванию пищи. Самая последняя версия – аппендикс выделяет иммунные клетки. Лишним ничего не бывает.