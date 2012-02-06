Правда об аппендиксе

Чер­ве­об­раз­ный от­рос­ток, ту­пик в ко­ри­до­ре ки­шеч­ни­ка, ата­визм – на­зы­вай­те его как хо­ти­те.

Но не­уже­ли ап­пен­дикс и прав­да про­жи­ва­ет свой век зря? По­ка он с на­ми и здо­ров – мы его не чувст­ву­ем, за­бо­лел – из­ба­ви­лись от не­го, да­же гла­зом не морг­нув. И спо­кой­но жи­вем даль­ше.

Но так ли не­зна­чи­тель­на для ор­га­низ­ма по­те­ря ап­пен­дик­са? Для че­го он нам и как не стать жерт­вой ап­пен­ди­ци­та?

Стран­ное де­ло: жи­вем и ни­че­го не зна­ем про ап­пен­дикс, су­щест­ву­ю­щий в нас. А по­том он рез­ко о се­бе за­яв­ля­ет бо­ля­ми в бо­ку.

Что про­во­ци­ру­ет не­ожи­дан­ную ре­ак­цию?

Лю­бое вос­па­ле­ние – а речь при ост­ром ап­пен­ди­ци­те идет имен­но о нем – на­чи­на­ет­ся с ин­фек­ции.

Ста­но­вит­ся аг­рес­сив­ной ра­нее дру­же­люб­ная ки­шеч­ная фло­ра, ли­бо ап­пен­дикс за­ку­по­ри­ва­ет­ся ино­род­ны­ми те­ла­ми, гель­мин­та­ми, ка­ло­вым кам­нем.

Вос­па­ле­ние мо­жет пе­ре­ки­нуть­ся и с вос­па­лен­ных близ­ле­жа­щих ор­га­нов. С пра­вых при­дат­ков или с участ­ка вос­па­лен­ной тон­кой киш­ки, же­луд­ка. Ва­ри­ан­тов мас­са.

Ис­то­рии про ап­пен­ди­цит по­хо­жи как близ­не­цы: за­бо­ле­ло в бо­ку, час от ча­су ста­но­ви­лось все ху­же, еле в боль­ни­цу успе­ли.

Время очень важно, по­то­му что вос­па­ле­ние рас­тет, рас­прост­ра­ня­ет­ся из­нут­ри ор­га­на, по­сте­пен­но по­ра­жая всю его тол­щу. Это мо­жет дать серь­ез­ней­шие ос­лож­не­ния. Их луч­ше не до­пус­тить.

В об­лас­ти жи­во­та раз­ные ор­га­ны мо­гут по­да­вать сиг­на­лы. При ап­пен­ди­ци­те бо­ли мо­гут по­яв­лять­ся в раз­ных мес­тах, по­то­му что ор­ган по­движ­ный, как и ку­пол сле­пой киш­ки, к ко­то­ро­му он при­креп­лен.

У ко­го-то ап­пен­дикс рас­по­ла­га­ет­ся в жи­во­те, у ко­го-то – за брю­ши­ной. И от это­го за­ви­сит кли­ни­чес­кая кар­ти­на. При­ня­то счи­тать, что при ост­ром ап­пен­ди­ци­те боль по­яв­ля­ет­ся в верх­них от­де­лах жи­во­та, че­рез 2 - 4 ча­са пе­ре­ме­ща­ет­ся в ниж­ний от­дел жи­во­та и миг­ри­ру­ет впра­во и вниз.

Внешних проявлений нет. Бы­ва­ют вы­де­ле­ния, но и то толь­ко в брюш­ную по­лость – мы их не уви­дим. При та­зо­вом рас­по­ло­же­нии чер­ве­об­раз­но­го от­рост­ка на вос­па­ле­ние ре­а­ги­ру­ет мо­че­вой пу­зырь – уча­щен­ным мо­че­ис­пус­ка­ни­ем.

Бы­ва­ет же и так, что симп­то­мы схо­дят­ся, весь жи­вот кру­тит, а в ито­ге не ап­пен­ди­цит. Та­кая же кар­ти­на встре­ча­ет­ся при ги­не­ко­ло­ги­чес­кой па­то­ло­гии. По­это­му всех жен­щин, у ко­то­рых есть по­до­зре­ние на ап­пен­ди­цит, ос­мат­ри­ва­ет ги­не­ко­лог.

По этим же симп­то­мам – бо­ли в об­лас­ти жи­во­та – лю­ди ста­вят се­бе ди­аг­но­зы: гаст­рит, от­рав­ле­ние. На­чи­на­ют пить ак­ти­ви­ро­ван­ный уголь, клиз­мы ста­вить, че­го ни в ко­ем слу­чае не­льзя де­лать.

По­то­му что ап­пен­дикс – часть обо­доч­ной киш­ки, мож­но так клиз­му по­ста­вить, что ин­фек­ция рас­прост­ра­нит­ся на весь ки­шеч­ник. Греть то­же не­льзя. На­обо­рот, луч­ше лед.

За­чем нам ап­пен­дикс?

Ап­пен­дикс – не оста­точ­ный ор­ган хо­тя бы по­то­му, что снаб­жен нер­в­ным ап­па­ра­том, хо­ро­шей кро­ве­нос­ной сетью, а раз­ви­тая лим­фо­ид­ная ткань по­зво­ля­ет от­нес­ти его да­же к им­мун­ной сис­те­ме.

Уче­ные де­ла­ют пред­по­ло­же­ние, что чер­ве­об­раз­ный от­рос­ток – эн­док­рин­ная же­ле­за внут­ри­ут­роб­но­го раз­ви­тия че­ло­ве­ка. Даль­ше в про­цес­се фор­ми­ро­ва­ния спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных эн­док­рин­ных же­лез эта функ­ция от­рост­ка умень­ша­ет­ся.

В ка­чест­ве пер­вой по­мо­щи:

•ни­че­го не де­лать са­мос­то­я­тель­но до­ма при ост­ром ап­пен­ди­ци­те;

•если до бли­жай­шей боль­ни­цы далеко, мож­но вы­пить спаз­мо­ли­тик, но-шпу на­при­мер, чтобы снять бо­ль;

•мож­но при­ло­жить хо­лод, но толь­ко дейст­ви­тель­но в экстрен­ном слу­чае.

Дейст­во­вать "на гла­з" опас­но - ос­лож­не­ния мо­гут быть серь­ез­ней­шие.

Ва­ри­ан­тов не­сколь­ко: вос­па­ля­ют­ся круп­ные ве­ны в ор­га­низ­ме, и че­рез кровь за­ра­жа­ют­ся все ор­га­ны и сис­те­мы. Ли­бо раз­ви­ва­ет­ся пе­ри­то­нит, ап­пен­дикс мо­жет пре­вра­тить­ся в гной­ный ме­шок, и в лю­бой мо­мент разо­рвать­ся.

Об­ра­зу­ют­ся ки­шеч­ные сви­щи – отвер­стия в стен­ке ки­шеч­ни­ка или са­мо­го от­рост­ка, тог­да ка­ло­вое со­дер­жи­мое по­сту­па­ет в жи­вот и то­же вы­зы­ва­ет пе­ри­то­нит.

Все это очень гроз­ные ос­лож­не­ния, тре­бу­ю­щие экстрен­ных мер. Са­мое бла­гоп­ри­ят­ное из них – раз­ви­тие ин­филь­тра­та.

Во­круг по­ра­жен­но­го участ­ка груп­пи­ру­ют­ся ор­га­ны: боль­шой саль­ник (жи­ро­вая ткань, от­гра­ни­чи­ва­ю­щая вос­па­ли­тель­ные про­цес­сы), к не­му под­ли­па­ет стен­ка ки­шеч­ни­ка, еще ка­кой-то ор­ган.

Так вос­па­ле­ние при­кры­ва­ет­ся, от­гра­ни­чи­ва­ет­ся и не пе­ре­бра­сы­ва­ет­ся на дру­гие ор­га­ны и тка­ни. Это по­зво­ля­ет вы­иг­рать вре­мя. Если раз­ви­ва­ют­ся по­доб­ные ос­лож­не­ния, ап­пен­дикс нуж­но вы­ре­зать.

Велика ли потеря?

Рань­ше счи­та­лось, что ап­пен­дикс – это ата­визм. По­том вы­яс­ни­ли, что у жи­вот­ных он яко­бы по­мо­га­ет пе­ре­ва­ри­ва­нию пи­щи. Са­мая по­след­няя вер­сия – ап­пен­дикс вы­де­ля­ет им­мун­ные клет­ки. Лишним ничего не бывает.

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