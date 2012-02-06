Как снизить жизненный тепм?

Жизнь на­чи­на­ет­ся не пос­ле мытья по­су­ды или убор­ки до­ма: важ­но уметь на­слаж­дать­ся каж­дым мгно­ве­ни­ем, ко­то­рое мы про­жи­ва­ем.

Но, что­бы ощу­тить это, не­об­хо­ди­мо сни­зить темп. За­мед­лить­ся и по­чувст­во­вать, про­жить и осо­знать на­сто­я­щее, ока­зать­ся в без­вре­мен­нос­ти это­го мо­мен­та с его ощу­ще­ни­ем по­то­ка, на­сы­щен­ностью жизнью, прос­то­ром.

На­хо­дясь в пле­ну бес­ко­неч­ной су­ма­то­хи, мы не при­сут­ст­ву­ем в жиз­ни, а лишь сколь­зим по ее по­верх­нос­ти. В этом со­сто­я­нии че­ло­век спо­со­бен функ­ци­о­ни­ро­вать, но собст­вен­ные дейст­вия остав­ля­ют ско­рее ощу­ще­ние су­е­ты, чем удов­летво­ре­ния или ра­дос­ти.

Один из спо­со­бов при­сут­ст­во­вать в собст­вен­ной жиз­ни – си­дя­чая ме­ди­та­ция дзад­зэн.

Как раз­рыв с по­всед­нев­ностью и с собст­вен­ны­ми при­выч­ка­ми, как спо­соб взгля­нуть на се­бя жи­ву­ще­го и уви­деть, что боль­шую часть вре­ме­ни мы не дейст­ву­ем сво­бод­но, а отве­ча­ем на внеш­ние воз­дейст­вия (эмо­ци­о­наль­но, ин­тел­лек­ту­аль­но, фи­зи­чес­ки).

Дзад­зэн – это сво­бод­ное дейст­вие. Но сло­во «дейст­вие» ас­со­ци­и­ру­ет­ся со спеш­кой и мно­жест­вом впе­чат­ле­ний, а здесь все сво­дит­ся к то­му, что­бы осо­знать, что ощу­ща­ет те­ло, на­хо­дясь в пол­ной не­по­движ­нос­ти в те­че­ние 25 ми­нут.

Ка­жет­ся это без­уми­ем до тех пор, по­ка не на­чи­наешь чувст­во­вать его че­рез свое ды­ха­ние и не­боль­шие ко­ле­ба­ния и по­ка­чи­ва­ния, ко­то­рые воз­ни­ка­ют при вдо­хе и вы­до­хе.

На­ше­му внут­рен­не­му «Я» не нра­вит­ся раз­рыв с при­выч­ным об­ра­зом дейст­вия. И тог­да оно вме­ши­ва­ет­ся: нас на­чи­на­ют осаж­дать мыс­ли, мы ощу­ща­ем дис­ком­форт. Что­бы оста­но­вить эти ощу­ще­ния, не­об­хо­ди­мо сос­ре­до­то­чить­ся на ды­ха­нии.

Как толь­ко вы вой­де­те в опре­де­лен­ный ритм, а ды­ха­ние, би­е­ние серд­ца и дви­же­ния син­х­ро­ни­зи­ру­ют­ся, воз­ник­нет ощу­ще­ние сво­бо­ды и со­трет­ся грань меж­ду ва­ми и тем, что вы де­ла­е­те. Вы пол­ностью по­гру­зи­тесь в на­сто­я­щий мо­мент – не­при­выч­ное со­сто­я­ние, но имен­но в нем вы на­хо­ди­тесь бли­же все­го к се­бе.

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