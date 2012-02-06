Как снизить жизненный тепм?
Возвращаемся к себе
Жизнь начинается не после мытья посуды или уборки дома: важно уметь наслаждаться каждым мгновением, которое мы проживаем.
Но, чтобы ощутить это, необходимо снизить темп. Замедлиться и почувствовать, прожить и осознать настоящее, оказаться в безвременности этого момента с его ощущением потока, насыщенностью жизнью, простором.
Находясь в плену бесконечной суматохи, мы не присутствуем в жизни, а лишь скользим по ее поверхности. В этом состоянии человек способен функционировать, но собственные действия оставляют скорее ощущение суеты, чем удовлетворения или радости.
Один из способов присутствовать в собственной жизни – сидячая медитация дзадзэн.
Как разрыв с повседневностью и с собственными привычками, как способ взглянуть на себя живущего и увидеть, что большую часть времени мы не действуем свободно, а отвечаем на внешние воздействия (эмоционально, интеллектуально, физически).
Дзадзэн – это свободное действие. Но слово «действие» ассоциируется со спешкой и множеством впечатлений, а здесь все сводится к тому, чтобы осознать, что ощущает тело, находясь в полной неподвижности в течение 25 минут.
Кажется это безумием до тех пор, пока не начинаешь чувствовать его через свое дыхание и небольшие колебания и покачивания, которые возникают при вдохе и выдохе.
Нашему внутреннему «Я» не нравится разрыв с привычным образом действия. И тогда оно вмешивается: нас начинают осаждать мысли, мы ощущаем дискомфорт. Чтобы остановить эти ощущения, необходимо сосредоточиться на дыхании.
Как только вы войдете в определенный ритм, а дыхание, биение сердца и движения синхронизируются, возникнет ощущение свободы и сотрется грань между вами и тем, что вы делаете. Вы полностью погрузитесь в настоящий момент – непривычное состояние, но именно в нем вы находитесь ближе всего к себе.