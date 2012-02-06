Самые полезные продукты для щитовидки

Чтобы улучшить работу щитовидной железы и защитить ее от гормональных сбоев, регулярно корми щитовидку полезными продуктами, среди которых:

1. Яблоки – коктейль полезных свойств. Благотворно влияют на все системы организма, убивая болезнетворные бактерии. Для щитовидки ценны тем, что защищают от раковых клеток.

2. Крабовое мясо и морепродукты. Содержат витамин В12 и цинк, который стимулирует иммунитет нашего организма. Обрати внимание: консервированное крабовое мясо тоже сохраняет свои полезные свойства.

3. Морская капуста. Содержит йод и еще 40 витаминов и элементов, которые защищают от болезней щитовидной железы.

4. Лук. Полезен для щитовидной железы, печени и сердца. Содержит массу микроэлементов, которые укрепляют иммунитет.

5. Черника. Эта ягода – рекордсмен по содержанию антиоксидантов. Помогает устранить гормональные сбои в работе щитовидной железы.

6. Красная рыба – лосось, семга, форель, горбуша. Богатый источник полезных жирных кислот омега-3, необходимых для слаженной работы щитовидной железы. Употребляй по кусочку красной рыбки, как можно чаще.

7. Орехи с медом. Помогут расшевелить ленивую щитовидную железу. Разомни в ступке ядра 3-4 грецких орехов, смешай со столовой ложкой меда и съешь утром натощак. Принимай такое «лекарство» ежедневно в течении 1-2 недель.

8. Лимон с медом. Активизируют работу щитовидки. Тщательно вымой 2-3 лимона, натри их на мелкой терке вместе с кожурой, чтобы получился стакан однородной массы. Смешай ее с равным количеством меда. Принимай полученное «лекарство» по 1 ст. л. 3 раза в день в промежутках между едой.

Противопоказания: сахарный диабет, ожирение, аллергия на цитрусовые и мед.

9. Шпинат. Лютеин и каротеноиды, которые содержатся в больших количествах в шпинате, помогают щитовидной железе работать на отлично.

Обрати внимание: эксперты рекомендуют «кормить» щитовидную железу вечером. Мол, целый день она трудилась, а на ужин требует топлива для восстановления сил. Хорошей подпиткой для щитовидки вечером служит красная рыба, отварная, тушеная или кусочек малосольной.

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