В Польше от переохлаждения погибли 62 человека
11:00, 06 февраля 2012Зарубежные новости
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С конца января
В Польше с 27 января в результате переохлаждения погибли 62 человека.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Польши.
При этом в феврале сильные морозы унесли жизни 42 человек, в том числе восьми - за последние сутки.
Польские синоптики прогнозируют на этой неделе повышение температуры до минус 8-17 градусов.
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