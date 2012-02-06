В Польше от переохлаждения погибли 62 человека

В Польше с 27 января в результате переохлаждения погибли 62 человека.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Польши.

При этом в феврале сильные морозы унесли жизни 42 человек, в том числе восьми - за последние сутки.

Польские синоптики прогнозируют на этой неделе повышение температуры до минус 8-17 градусов.