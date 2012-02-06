Фрукты расскажут о характере - Тест

Характер и сексуальный темперамент женщины можно узнать по ее предпочтениям к фруктам, считают психологи и сексологи.

Женщины, которые любят яблоки, как правило, лишены романтики и тверды, как сам плод. Однако такие дамы надежны. Любительницы апельсинов – замкнуты и застенчивы. Они покоряют мужчин загадочностью. Это творческие личности, наделенные чувством юмора.

Клубнику предпочитают девушки с шиком и шармом. Любительницы груш, как правило, умеют соблазнять и не прочь, чтобы их носили на руках. Тех дам, которые любят виноград, пугает одиночество.

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