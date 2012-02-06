В чешских поездах появились купе только для женщин

Чешские железные дороги пришли с очередным нововведеним: в некоторых поездах появились купе исключительно для женщин.

Как передает Радио Прага, проводники должны контролировать, чтобы в такие купе не садились мужчины.

Железная дорога, таким образом, идет на встречу женщинам, которые боятся ездить поездом. Согласно соцопросам, таких женщин не мало.

Аналогичные меры ранее вели и австрийские железные дороги.

Напомним, что недавно, также по заграничному примеру, чешские железные дороги объявили некоторые вагоны тихими. На практике это означает, что в таких вагонах запрещено громко разговаривать и пользоваться мобильными телефонами. Во всех чешских поездах запрещено также курение.