В чешских поездах появились купе только для женщин
09:47, 06 февраля 2012Зарубежные новости
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Очередное нововведение
Чешские железные дороги пришли с очередным нововведеним: в некоторых поездах появились купе исключительно для женщин.
Как передает Радио Прага, проводники должны контролировать, чтобы в такие купе не садились мужчины.
Железная дорога, таким образом, идет на встречу женщинам, которые боятся ездить поездом. Согласно соцопросам, таких женщин не мало.
Аналогичные меры ранее вели и австрийские железные дороги.
Напомним, что недавно, также по заграничному примеру, чешские железные дороги объявили некоторые вагоны тихими. На практике это означает, что в таких вагонах запрещено громко разговаривать и пользоваться мобильными телефонами. Во всех чешских поездах запрещено также курение.
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