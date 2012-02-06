Оранжевая диета – минус 5 кг за 10 дней

Оранжевую диету еще называют солнечной, или диетой хорошего настроения. Ведь в ее основе самые солнечные и яркие фрукты – мандарины и хурма, которые помогают не только похудеть и почисть организм от шлаков, но и улучшить настроение.

В чем польза оранжевой диеты

В оранжевых фруктах содержится бета-каротин, который является мощным антиоксидантом, способствует улучшению зрения, состояния кожи и иммунитета. А также – пектины, которые стабилизируют обмен веществ, выводят из организма шлаки и токсины.

Кроме того, худеть на оранжевой диете одно удовольствие. Сочные и сладкие фрукты защитят от приступов голода и придут на выручку, когда захочется чего-то сладенького.

Суть оранжевой диеты: в меню как можно больше хурмы и мандаринов. По желанию можно разбавить солнечную диету другими оранжевыми фруктами и овощами. Например, апельсинами, грейпфрутами, тыквой, морковью.

Важно! На время диеты стараться употреблять только свежие фрукты и овощи, исключить сладости, жирное, жареное, мучные изделия, сахар, картофель, алкоголь, соления, копчености, сладкие газированные напитки.

Сидеть на строгой оранжевой диете можно не более 10 дней. Затем можно вернуться к более богатому, но правильному рациону, не забывая регулярно употреблять свежие оранжевые фрукты и овощи.

Секс на оранжевой диете станет ярче

Эксперты утверждают, что употребление оранжевых фруктов и овощей не только чистит организм и помогает похудеть. Но и способствует повышению сексуальной активности и улучшает интимную жизнь.

Примерное меню оранжевой диеты

Завтрак: 3-4 мандаринки, 2 вареных яйца.

Второй завтрак: 1 хурма.

Обед: 3-4 мандарины или 1 грейпфрут, салат из отварной моркови, кусок тушенной рыбы.

Полдник: 1 хурма.

Ужин: 3-4 мандарины, 1 апельсин, 1 хурма.

Перед сном: травяной чай, 1 хурма.

Во время диеты нужно пить не менее 2 л чистой воды в день.

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