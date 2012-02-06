Лимон – лекарство от злости

Лимон может сделать человека добрее и щедрее, выяснили канадские ученые.

Исследователи из Университета Торонто поместили участников эксперимента в разные комнаты, одни из которых были наполнены запахом лимона, а другие – проветрены. Добровольцам дали небольшое задание, чтобы выявить степень их доброты и щедрости. Оказалось, что наиболее щедрыми по отношению к соседям по комнате были люди в помещении с лимонным запахом.

Ученые объясняют этот эффект тем, что запах цитрусовых действует на человека успокаивающе, потому он становится добрее и готов проявить щедрость.

sockraina.com