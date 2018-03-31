В Украине - лютые морозы: как одеваться, что кушать и чего не пить

Морозы, в первую очередь, могут сказаться на здоровье пожилых людей, маленьких детей, а также тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но и остальным гражданам, которые хотят остаться здоровыми, надо поберечься и прислушаться к рекомендациям главного врача Славянского городского центра здоровья Светланы Рязанцевой.

ЧТО НАДЕВАТЬ

Зимняя одежда должна быть из натуральных тканей, свободного покроя. В мороз лучше одеться многослойно. Несколько кофт и футболка защитят от холода надежнее, чем футболка и один очень теплый свитер. К тому же, многослойная одежда предупреждает потливость, что на морозе опасно.

О моде ходить без головного убора на это время стоит забыть. Обязательно следует носить перчатки или варежки (они теплее и удобнее). Открытые участки лица защищайте шапкой, шарфом, поднятым воротником.

Если вам не сидится дома, и вы решились отправиться на зимнюю рыбалку или длительную прогулку, захватите с собой запасную одежду и обувь.

ЧЕМ ПИТАТЬСЯ

В морозную погоду нельзя выходить на улицу голодным. Причем одного лишь горячего чая недостаточно. Пища должна быть высококалорийной. (Северяне в морозы не случайно предпочитают употреблять жирный бульон.) Если вы на длительное время ушли из дома, захватите с собой термос с горячим чаем, бульоном или супом. Теплая калорийная пища помогает быстрее согреться.

СПИРТНОЕ ИСКЛЮЧЕНО

Если вы для согревания выпили спиртное, то рискуете замерзнуть. Алкоголь способствует расширению сосудов, что в первый момент, действительно, вызывает ощущение тепла. Но потом начинается резкая отдача энергии организмом, и выпивший человек быстро замерзает.

К тому же не стоит забывать, что после употребления спиртного люди теряют общий контроль над ситуацией.

Курение на морозе также лучше исключить.

НЕ ПЕРЕУТОМЛЯТЬСЯ

Уставший человек замерзает быстрее. Поэтому после сильных физических нагрузок выбираться на мороз не стоит – следует сначала отдохнуть.

На улице, почувствовав, что замерзли, старайтесь шевелить пальцами рук и ног. Можно попрыгать, но не до усталости.

Тем, кто вынужден целый день находиться на улице, необходимо каждые полчаса- час заходить в помещение, чтобы погреться.

НА МОРОЗЕ – НЕ ДО ТЕЛЕФОНА

Нельзя голыми руками касаться металлических предметов, иначе можно обморозиться. Попадание бензина на кожу также может вызвать обморожение тела. Тем, кто занят соответствующей работой, надо надевать специальные перчатки.

Разговоры по мобильному телефону лучше перенести в помещение. Есть риск обморозить руки, уши, щеки, особенно, если корпус телефона из металла.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Если вы переохладились (занемело тело), обязательно зайдите в теплое помещение на несколько часов. При необходимости переоденьтесь. Поешьте теплой пищи.

Если случилось обморожение, пострадавшего обязательно отправляют в лечебное учреждение. Обмороженный участок тела нельзя трогать руками, тем более – тереть. Запрещено согревать обмороженное тело в горячей воде или возле горячих батарей. Чтобы пострадавший от обморожения человек согрелся, ему дают теплое питье (но не алкоголь!)

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