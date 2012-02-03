В Польше за неделю от переохлаждения погибли 37 человек

В Польше за первую неделю сильных морозов от переохлаждения погибли 37 человек, в том числе за последние сутки - 8.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе польского Министерства внутренних дел.

"Только за первые два дня февраля по этой причине умерло 17 человек", - сообщили в министерстве.

Пресс-служба также сообщила, что из-за сильных морозов в некоторых регионах Польши прекращены занятия в школах.

В МВД также отметили, что вчера министр Яцек ЦИХОЦКИ провел видео-конференцию с руководителями 16 польских воеводств, в ходе которой попросил их с особым вниманием отнестись к людям, которые могут нуждаться в помощи в связи с сильными морозами.

Как сообщал УНИАН, с 27 января в Польше началось резкое похолодание, которое, по данным синоптиков, продлиться по меньшей мере до 15 февраля. Самая низкая температура в стране наблюдается на северо-востоке страны - более –20 градусов по Цельсию.

По данным МВД, с ноября прошлого года до конца января в Польше от переохлаждения умерло почти 60 человек.