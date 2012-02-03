Пес «реанимировал» умиравшую хозяйку

Бет Беннет (Bethe Bennett), немолодая и одинокая жительница американского штата Аризона (Arizona) несколько лет назад принесла в дом крохотного щенка карликового ризеншнауцера, которого назвала Дэнни.

Она на протяжении всей жизни всегда держала собак и обладала некоторыми знаниями о простейшей дрессуре четвероногих друзей. Помимо классических команд («рядом», «сидеть», «лежать» и тому подобных), женщина научила Дэнни приносить по команде трубку стационарного беспроводного телефона и ее сотовый телефон.

В минувшую пятницу немолодая женщина поскользнулась на гладкой плитке пола в собственной кухне, упала и, как выяснилось позже, сломала шейку бедра.

От боли и потрясения она потеряла сознание – в себя она пришла от того, что ее любимец Дэнни старательно вылизывал ей лицо. Однако одинокой женщине грозила смерть – она беспомощно лежала на полу, не в силах добраться до телефона.

«Несчастье случилось в пятницу, я знала, что моя подруга придет навестить меня не раньше вторника», – рассказывает Бет.

И тогда она подала команду Дэнни – пес хотя в последние года два и не приносил хозяйке телефон, однако быстро вспомнил, что от него требуется: через минуту трубка была в руках у Бет, которая набрала 911. Благодаря Дэнни, ее жизнь была спасена.

По профессии Бет Беннет – писательница и теперь он планирует обязательно сочинить книжку о собаках. Разумеется, главным героем произведения станет карликовый ризеншнауцер по кличке Дэнни.

health-ua.org