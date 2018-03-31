Если у ребенка холодовая аллергия

С наступлением холодов напоминает о себе холодовая аллергия, или холодовая крапивница. О том, что делать, когда после прогулки на холодном воздухе у вас появляются сыпь, зуд и жжение, рассказывает врач-терапевт Любовь КИЯНИЦА.

Холодовая крапивница - что это?

Любимой локализацией холодовой аллергии являются места, которые не прикрыты одеждой и непосредственно контактируют с холодным воздухом. Это, прежде всего, кожа лица, рук, ушей, слизевая оболочка губ, а в дальнейшем и остальные участки тела.

Появлению сыпи по большей части предшествует выраженный зуд кожи, ощущения боли или жжения от действия холода. Потом появляется сыпь, похожая на ожог от крапивы - красные пятна или волдыри на поверхности кожи. Иногда они могут сливаться, образовывая большие участки поражения. Случается, что проявления аллергии могут появиться и за 9-18 часов или даже 1-3 дня после охлаждения.

Часто, кроме местных проявлений аллергии, возможны повышения температуры тела, боль в суставах, пронос, лихорадка, общее недомогание. Сыпь на коже держится несколько часов (максимум 48), а если возобновляется на протяжении 6-8 недель, то это уже хроническая холодовая крапивница.

Стоит вспомнить и о том, что холодовая, как и другие виды аллергии, при отсутствии целеустремленного лечения в дальнейшем появляется все чаще. Например, после первого появления холодовой аллергии даже незначительное охлаждение рук зимой или мойка рук в холодной воде сопровождается отеком кожи и нестерпимым зудом. Это свидетельствует о рецидивном и прогрессирующем течении холодовой крапивницы.

Кроме рецидивного хода крапивницы, тревожит педиатров и возможность осложнений. Среди них самым угрожающим для жизни является анафилактический шок. Он обычно возникает у детей как реакция на холод во время купания в водоемах, когда охлаждение испытывает большая площадь поверхности тела.

Группы риска

Среди детей к группам риска принадлежат малыши, склонные к аллергическим реакциям, с очагами хронической инфекции (кариес, хронический тонзиллит, глистная инвазия и тому подобное). Самой опасной формой холодовой крапивницы является семейная. Протекание ее тяжелое и временами даже угрожает жизни ребенка. Среди взрослых на холодовую аллергию чаще страдают люди с системными заболеваниями (криофибриногенемия, криоглобулинемия), гемолитической анемией, вторичными формами сифилиса. Чтобы холод не влек дискомфорта, перед тем, как выйти на улицу (при низкой температуре воздуха), необходимо нанести на открытые участки тела слой детского крема или масла; использовать белье и одежду, сделанную только из естественных волокон, ассортимент которых отвечает времени года; некоторые родители слишком увлекаются закалкам ребенка - не нужно делать из нее моржа. Чтобы предотвратить тяжелые реакции, не рекомендуется купать детей в холодное время года в реке, озере, море; длительное пребывание на улице в холодную погоду не желаемо.

Чтобы предотвратить рецидивы холодовой аллергии, необходимо в летнюю пору начать закалку кожи. Хорошо зарекомендовали себя обтирание и обливание водой с постепенным снижением температуры. Сначала возьмите воду температуры 25-20°С, а в дальнейшем через 3-5 дней постепенно снижайте температуру воды, доводя ее до 15-10°С. Если вы тщательным образом будете придерживаться постепенности относительно снижения температуры воды и регулярности закалывающих процедур, у ребенка не будет никаких неприятных ощущений.

Такая закалка является лишь первым этапом, к которому в дальнейшем следует присоединить контрастные обливания теплой и холодной водой.

Кое-что о лечении

В семье, где есть больные холодовой аллергией, должна быть специальная домашняя аптечка. В ней должны быть десенсибилизированные средства, одно из которых нужно дать сразу при появлении зуда или отека кожи. Эти препараты не только смогут блокировать аллергическую реакцию в организме, но и уменьшить неприятные ощущения (зуд, отек кожи). В домашних условиях можно прибегнуть к теплым ваннам с отварами ромашки или с крахмалом, которые действуют успокоительно. Это первая помощь в случае холодовой аллергии, которую должны предоставить родители. В дальнейшем необходим совет специалиста (дерматолога, аллерголога).

Также нужно активно лечить очаги хронической инфекции, повышать иммунитет, ликвидировать проявления полигиповитаминоза. Относительно диетического питания в случае холодовой аллергии, то гипоаллергический рацион решающего значения не имеет, но употребление продуктов с аллергическими свойствами может поддерживать активность реакций. К аллергенам принадлежат мед, рыба, цитрусовые, шоколад, земляники и тому подобное, а также индивидуальные аллергены. Поэтому на протяжении 1-2 недель (после возникновения крапивницы) рекомендуется употреблять лишь низкоаллергические продукты, а также полностью изъять пищевые красители, добавки и консерванты.

Стоит предостеречь от самолечения. Назначение и рекомендации врача в каждом конкретном случае имеют большое значение.