Когда красота опасна для здоровья

Испанские исследователи уверены: общение с привлекательной дамой – не такое уж простое задание для мужчин. Так, 5 минут такого, казалось бы, приятного разговора, являются для представителей сильного пола настоящим стрессом!

Согласно с результатами ученых, количество адреналина, которое мгновенно получает мужчина, можно сравнить с прыжком с парашютом. «Присутствие молодой красивой женщины стимулирует большинство мужчин к ухаживанию, это и объясняет повышение уровня адреналина», — считают инициаторы исследования, которые, похоже, подвергли добровольцев весьма несложным и приятным испытаниям.

Примечательно, что больше всего «страдают» мужчины, которые уже находятся в отношениях с привлекательной женщиной: как бы странно это не выглядело, но тамошние ученые говорят, что такие обстоятельства могут рано или поздно привести к гипертонии, диабету или даже… импотенции. Мол, таким образом, человек постоянно находится под влиянием некоторой дозы стресса. Что ж, как говорится, кто не рискует…

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