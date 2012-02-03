Длина пальцев предскажет риск артрита

Женщины с длинными безымянными пальцами больше подвержены риску развития артрита колена, выяснили британские ученые.

Новое исследование, в котором приняли участие 3 тысячи женщин, показало, что в группу риска попадают женщины, у которых безымянный палец длиннее, чем указательный. Они подсчитали, что вероятность развития артрита коленного сустава возрастает в 2 раза, по сравнению с теми, у кого эти пальцы одинаковой длины.

Авторы исследования полагают, что это связано либо с генетическими факторами, либо с воздействием тестостерона в утробе матери.

likar.info