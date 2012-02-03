Длина пальцев предскажет риск артрита
10:21, 03 февраля 2012Зарубежные новости
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Если безымянный длиннее
Женщины с длинными безымянными пальцами больше подвержены риску развития артрита колена, выяснили британские ученые.
Новое исследование, в котором приняли участие 3 тысячи женщин, показало, что в группу риска попадают женщины, у которых безымянный палец длиннее, чем указательный. Они подсчитали, что вероятность развития артрита коленного сустава возрастает в 2 раза, по сравнению с теми, у кого эти пальцы одинаковой длины.
Авторы исследования полагают, что это связано либо с генетическими факторами, либо с воздействием тестостерона в утробе матери.
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