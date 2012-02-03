Кофейная диета

Почему кофе позволяет похудеть? Дело в том, что кофеин стимулирует потребление кислорода тканями и ускоряет процесс расщепления жиров. Также кофеин уменьшает аппетит и предотвращает переедание. Именно это свойство стало причиной добавления кофеина практически во все БАДы для уменьшения веса.

Кстати, если вы занимаетесь фитнесом, то кофеин повышает поставку гликогена в мышцы, что ускоряет процесс восстановления мускулатуры после серьезных нагрузок. Гликоген – это топливо, получаемое из углеводистых продуктов.

На заметку. Попробуйте заменить растворимый кофе натуральным. Растворимый кофе вызывает задержку жидкости внутри организма. Раздражает кишечник, и главное – вызывает развитие целлюлита. Лучше приобретать кофе в зернах, перемалывать их перед приготовлением (в кофеварке или джезве). Для «похудительного эффекта» необходимо научиться правильно пить ароматный напиток.

Правила употребления

1. Кофе нельзя ни в коем случае пить натощак. Выпить напиток можно лишь после легкого завтрака (йогурт, творожок, сэндвич с сыром, фруктовый салат).

2. На протяжении всего дня можно пить кофе между едой, и это будет снижать аппетит и убережет вас от калорийных перекусов. Однако в течение дня нельзя выпивать более 1-2 чашек напитка. Почему так мало? Дело в том, что результаты исследований подтверждают, что лишь упомянутое количество напитка в день может бодрить.

3. Употребление большего количества напитка вызывает привыкание и значительно увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

4. Старайтесь не пить кофе в кафе, так как за счет содержания сливок, сахара, мороженого и сладких сиропов один картонный стаканчик может содержать до 350 ккал. Если вы употребляете кофе со сливками, то лучше переключитесь на нежирное молоко. Это хоть и не так вкусно, но помогает сбросить лишний вес.

5. Вечером все-таки от кофе лучше отказаться, даже если он не отгоняет сон. Дело в том, что кофеин стимулирует деятельность нервной системы, что не позволяет головному мозгу полноценно отдохнуть ночью.

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