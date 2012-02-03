В Москве насмерть замерз актер из "Интернов"
Стало плохо с сердцем
29 января ушел из дома и не вернулся актер Анатолий Отраднов, сыгравший несколько десятков ролей в популярных фильмах и сериалах ("Зайцев+1", "Чужая", "Глухарь", "Интерны", "Универ", "Солдаты", "Час Волкова" и др.).
Анатолий вместе с женой снимал квартиру в Москве. Спустя некоторое время после пропажи его обнаружили на улице в подмосковных Мытищах. Он месяца не дожил до своего 30-летия.
В карманах у покойного не было документов, поэтому поначалу он числился, как неизвестный. Но работники морга опознали в нем артиста, снимавшегося в сериале "Интерны".
По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Друзья Анатолия предполагают, что ему стало плохо с сердцем, он упал на улице и скончался от переохлаждения.
Сейчас причину смерти устанавливает следствие. Судмедэксперты сделали вывод, что Отраднов скончался 30 января.