Бананы лечат язву желудка

Пользу бананов и до этого времени никто не скрывал от широкой общественности, однако, ученые решили заполнить даже те небольшие пробелы в «банановедении», которые еще имелись. Теперь они утверждают: бананы — защита от язвы, причем отменная.

Прелесть бананов — во многих аспектах. Они недорогие, их можно запросто купить практически в любой точке мира.

Питательные, изобилующие калием и клетчаткой, а еще — серотонином и норэпинефрином (гормонами, которым любая депрессия ни по чем). В общем, кладезь всего полезного, пускай и не из русских сказок. Однако, мы по-прежнему знаем не все об этих полезных вкусностях.

Теперь у нас появляется еще один весомый аргумент, который должен нас мотивировать поглощать бананы в особо больших количествах. Ведь надежная защита от язвы — это не так мало, тем более в наш полуфабрикатный век! Кстати говоря, банан еще и кровяное давление приводит в норму. Приятного аппетита!

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