В Папуа-Новой Гвинее затонул паром: спасены 219 из 350 пассажиров

Участники поисковой операции спасли 219 человек, находившихся на борту парома, который в четверг потерпел крушение у берегов Папуа-Новой Гвинеи, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Австралийские власти направили к месту бедствия несколько грузовых судов для помощи в поисках выживших после кораблекрушения.

"К 16.30 по местному времени (07.30 по киевскому) на месте (кораблекрушения) находятся восемь торговых судов, и пять из них подобрали выживших. Всего на борту этих судов находятся 219 спасенных", - заявил агентству представитель австралийской службы морской безопасности.

Затонувший паром Rabaul Queen выполнял пассажирский рейс из города Лаэ на материковой части Папуа-Новой Гвинеи в Кимби - административный центр одноименной провинции, расположенной на отдельном острове. На его борту, по данным судоходной компании Star Ships, находились до 350 человек.

Австралийский МИД со ссылкой на компанию Star Ships сообщил, что на борту парома не было иностранных граждан.