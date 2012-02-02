Финансовый кризис бьёт по сердечникам

В одном только Лондоне рецессия вызвала 2000 случаев смерти вследствие сердечного приступа. Такие данные приводит Оксфордский университет. Несмотря на то, что с 2002 года число смертельных сердечных приступов сократилось, в 2008-2009 годах их количество резко возросло.

Изначально снижения смертности удалось добиться благодаря совершенствованию превентивных программ (люди стали меньше курить, лучше питаться) и самого лечения (к примеру, в арсенале врачей появились новые процедуры, очищающие заблокированные артерии).

По словам руководителя исследования Екатерины Смолиной, между тем, статистика сильно разнится в зависимости от региона. Поэтому Лондон, как финансовый центр Великобритании, пострадал, независимо от общей тенденции. Здесь финансовый кризис значительно ударил по здоровью горожан, приведя к дополнительным 2000 смертей.

Причем, речь идет о том, что после 2008-2009 годов число смертей снова начало снижаться. Эксперты утверждают: скорее всего, не сами новости о кризисе спровоцировали смерти. Просто рецессия и общий уровень стресса приблизили роковое событие, которое все равно бы случилось, но гораздо позднее.

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