В Египте после футбольного матча погибло 53 человека

Число погибших во время беспорядков после матча на футбольном поле в городе Порт-Саид на севере Египта возросло до 53 человек, более тысячи получили ранения.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Египта, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о 40 погибших и сотнях пострадавших.

Конфликт произошел после матча каирской команды "Аль-Ахли" - лидера первенства - и "Аль-Масри"из Порт-Саида.

Несмотря на то, что "Аль-Масри"обыграл лидера первенства со счетом 3:1, болельщики провинциальной команды напали на группу поддержки "Аль-Ахли", а затем прорвались на поле и напали на тренерский штаб и игроков команды гостей.

Силы безопасности сумели вывести со стадиона тренера "Аль-Ахли", португальца Мануэля ЖОЗЕ.

Всего на стадионе было порядка 40 тыс. болельщиков.

По словам очевидцев, большинство погибших - болельщики каирской команды, которые приехали поддержать любимый клуб в Порт-Саид.

После беспорядков в Порт-Саиде болельщики подожгли стадион в Каире, протестуя против остановки матча местных команд "Аз-Замалек" и "Аль-Исмаили".

Ранее десятки журналистов вышли на поле и вынудили судью остановить матч после того, как появились новости о жертвах в беспорядках после матча в Порт-Саиде.

В то же время ситуация на стадионе в Каире остается спокойной, власти эвакуировали болельщиков с трибун. Огонь потушен.