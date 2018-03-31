8 советов, как выбрать очки для компьютера.

Чтобы защитить глаза от вредного воздействия монитора, эксперты рекомендую носить очки для работы за компьютером.

Сегодня очки для компьютера – must have для занятых людей, как с плохим зрением, так и с отличным. Очки для компьютера служат для коррекции зрения, а также защиты и профилактики ухудшения зрения.

Очки для компьютера: в чем польза

На линзы очков для компьютера нанесено специальное напыление, которое нейтрализует электромагнитное излучение монитора, а так же помогает уберечь глаза от постоянного мерцания экрана.

«Особые» стекла умеренно рассеивают контраст и регулируют равномерное попадание света на сетчатку глаза, обеспечивая максимальную защиту для зрения.

8 советов, как выбрать очки для компьютера

1. Выбирай очки для компьютера исходя из рода твоей работы. Если ты постоянно работаешь с текстами, тебе нужны очки, усиливающие контраст и убирающие полутона.

Если имеешь дело с графикой, выбирай очки, которые улучшают передачу цветов. А если ты часто сидишь за компьютером, играя в игры, выбирай очки с просветленными линзами, которые не отражают блики.

Обрати внимание. На украинском рынке чаще всего предлагают очки для работы за компьютером с универсальными линзами. Чтобы найти очки, подходящие под твой вид работы, придется зайти не в одну оптику.

2. Перед покупкой очков для работы за компьютером проконсультируйся у офтальмолога. Врач оценит состояние твоего зрения и посоветует, какие очки тебе лучше подобрать.

3. Лучше всего покупать очки для компьютера в магазине оптики или аптеке. У продавца обязательно должны быть документы на товар. От покупок через Интернет лучше отказаться – риск купить товар сомнительного качества очень велик.

4. Цена. Качественные очки для компьютера не могут стоить дешево. Начальная стоимость хороших очков для работы за компьютером – от 500 грн. Все зависит от производителя линз и стоимости оправы.

Учти! От очков для компьютера за 100 грн. лучше отказаться. Некачественная покупка нанесет еще больший вред твоему зрению, чем работа без защитных очков.

5. Самые качественные линзы для компьютерных очков производят в Германии, Швейцарии и Японии. Качество других стран-производителей не такое совершенное, зато стоимость гораздо дешевле.

6. Лучше всего заказывать очки для компьютера. Так ты сможешь управлять ценой очков – выбрать приемлемые для тебя линзы (по цене) и понравившуюся оправу. При покупке готовых очков для компьютера, увы, на цену ты повлиять не сможешь.

7. Не экономь на оправе. Конечно, очки для компьютера служат не для красоты, а для защиты зрения. Но это не значит, что можно очень экономить на оправе. Дешевая (некачественная) оправа для очков начнет быстро портится. В результате тебе придется ремонтировать очки, что обойдется тебе недешево. Не зря говорят, скупой платит дважды!

8. Очки для компьютера тебе подходят, если в течении дня в них твои глаза не устали. Если чувствуешь дискомфорт, зуд, боль в глазах и прочие неприятности, значит, выбор сделан неправильно либо тебе подсунули некачественный товар.

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