Свекла укрепляет сердце и сосуды

Сердечно-сосудистые заболевания самые распространенные среди европецев. Когда болезнь достигла своей острой формы, без сомненья, лучше обратиться к специалистам. Но намного лучше, если мы не допускаем этого. А для этого вовсе не нежны таблетки и врачи. В ходе ряда исследований британским ученым удалось доказать, что свекла способна оказывать на сердечно-сосудистую систему человека невероятно позитивный эффект.

Оказывается, употребление свекольного сока в несколько раз снижает риск возникновения инфаркта и инсульта, регулирует кровяное давление и предотвращает образование сгустков и бляшек в кровяных сосудах. Все это было выяснено в ходе эксперимента.

Причем свекла действует настолько эффективно, что может стать прекрасной альтернативой медицинским препаратам. Не даром наши предки испокон веков использовали ее в приготовлении всевозможных блюд.

vegopolis.ru