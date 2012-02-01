Как "Губка Боб" вредит малышам

У вас есть ребенок и, конечно, он смотрит мультфильмы. Но какие? Развивающие или с быстро меняющимися, нелогичными сюжетами? Психологи считают, что такие мультфильмы как пресловутый «Губка Боб» негативно влияют на психику малышей и их когнитивные способности.

Специалисты по детскому воспитанию провели эксперимент: 4-летним малышам показывали сюжеты из мультфильма «Губка Боб». Всего несколько минут. Затем им предлагали выполнить какую-то задачу или просьбу. По сравнению с детьми, которые в это время просто рисовали или играли, те, кто смотрел мультики, показали наименьшую способность к концентрации, не могли сосредоточиться.

Исследователи говорят, что такая ситуация может складываться из-за того, что дети идентифицируют себя с героями, подражают «хаотическому поведению» персонажей мультфильма, которые быстро двигаются и не всегда действуют логично, то есть влияют на малышей как своего рода возбудители. Ну, а в будущем детям, чьи родители, вместо того, чтобы заняться развитием малыша, почитать ему, поделать совместные дела, поиграть в настольные игры, предпочитают поставить такой мультфильм, скорее всего, придется столкнуться с тем, что они не смогут подолгу сосредотачиваться на одном занятии, неважно учиться и плохо контролировать свои чувства и поступки.

Конечно, не все так страшно, как говорят психологи, но логика все же тут присутствует. На самом деле, можете даже проверить, как изменится поведение вашего малыша после просмотра одной серии «губки». Если уж нельзя обойтись без мультфильмов, можно, по крайней мере, показывать ребенку развивающие мультики.

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