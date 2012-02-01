В Польше сильные морозы унесли жизни уже 15 человек
15:53, 01 февраля 2012Зарубежные новости
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С прошлой пятницы
В Польше за последние сутки от переохлаждения умерли еще пять человек, что увеличило количество жертв сильных морозов с прошлой пятницы до 15 человек.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Польши.
По данным министерства, с ноября прошлого года в Польше от переохлаждения, включая последние жертвы, умерли 58 человек.
Пресс-служба также сообщила, что за последние сутки углекислым газом отравились 27 человек, двое из которых погибли.
По данным польских синоптиков, сильные морозы, которые пришли в Польшу на прошлой неделе, продержатся в стране еще приблизительно полмесяца.
Самые сильные морозы - даже до 30 градусов - синоптики прогнозируют на северном востоке страны.
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