В Польше сильные морозы унесли жизни уже 15 человек

В Польше за последние сутки от переохлаждения умерли еще пять человек, что увеличило количество жертв сильных морозов с прошлой пятницы до 15 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Польши.

По данным министерства, с ноября прошлого года в Польше от переохлаждения, включая последние жертвы, умерли 58 человек.

Пресс-служба также сообщила, что за последние сутки углекислым газом отравились 27 человек, двое из которых погибли.

По данным польских синоптиков, сильные морозы, которые пришли в Польшу на прошлой неделе, продержатся в стране еще приблизительно полмесяца.

Самые сильные морозы - даже до 30 градусов - синоптики прогнозируют на северном востоке страны.